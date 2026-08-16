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Klicala reševalce, ker sta želela prevoz s helikopterjem: noga 'čudežno' ozdravela

Zagreb , 16. 08. 2026 16.05 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
A.K.
Reševanje Hrvatov

Hrvaška gorska reševalna služba (HGSS) je v soboto popoldne posredovala na območju Troglava po prijavi, da se je fant med planinarjenjem poškodoval in da se zaradi poškodbe noge ne more samostojno spustiti z gore. A sledil je nepričakovan preobrat. Slaba volja, ker ni bilo helikopterja, moškega pa čudežno ni več bolela noga.

Starši fanta, ki se je s prijateljem nahajal pri bivaku Runolista kuća, so poklicali hrvaške reševalce. Trdili so, da je sin poškodovan in da potrebuje pomoč reševalcev pri sestopu, poroča Net.hr.

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Na teren je takoj odšlo šest reševalcev. Ko so prispeli do dvojice, so ju, kot navajajo pri HGSS, našli nenavadno dobro razpoložena, glede na to, da naj bi bil eden izmed njiju poškodovan.

Upala sta na prihod helikopterja

Dobro razpoloženje se je za kratek čas spremenilo, ko sta izvedela, da reševalci niso prišli s helikopterjem, ampak peš. "Tako je umrlo upanje za brezplačen panoramski let, ostala pa je možnost spusta s pomočjo reševalcev," so zapisali reševalci.

Med vračanjem je sledil še en preobrat. Fant, ki naj ne bi mogel sam hoditi, nenadoma ni imel več težav s hojo in sploh ni potreboval pomoči reševalcev.

Pri HGSS so po intervenciji opozorili, da vsak klic aktivira ljudi ter da lahko neresne prijave upočasnijo pomoč tistim, ki jo zares potrebujejo. HGSS ni služba, ki bi jo klicali kar za šalo, so sporočili ter planince pozvali, naj pred odhodom v gore ocenijo svoje sposobnosti in razmere na terenu: "Kar zadeva helikopter – HGSS ni taksi služba. Reševalci bodo prišli po vas tudi peš, vendar boste morda morali tudi vi nazaj peš."

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KOMENTARJI10

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HardKore
16. 08. 2026 17.39
Kazen, konkretna
Odgovori
+1
1 0
proofreader
16. 08. 2026 17.31
Tudi pri nas so hoteli helikopter ker so zamujali na letalo.
Odgovori
+3
3 0
Jon Bacek
16. 08. 2026 17.39
Turek naj bi klical iz Kredarice, ker je zamujal na letalo.
Odgovori
0 0
Brus1234
16. 08. 2026 17.06
Račun prosim!!
Odgovori
+8
8 0
Misika1967
16. 08. 2026 16.56
Takim mastno zaracunat.
Odgovori
+15
15 0
medusa
16. 08. 2026 16.55
Skrajni cas ,da se tole placa.Za takele trojna cena!!!
Odgovori
+11
11 0
Delavec_Slo
16. 08. 2026 16.45
IN KAKE VEZE IMA TO S SLOVENIJO?
Odgovori
+1
7 6
Misika1967
16. 08. 2026 16.57
Zakaj pa beres ce te ne zanima
Odgovori
+7
8 1
gggg1
16. 08. 2026 17.04
V opomin slovenskim cvetkam.
Odgovori
+6
6 0
Brus1234
16. 08. 2026 17.08
Podobnost je zgolj slučajna, samo, da bi v Sloveniji tudi ti plačal tak prevoz s helikopterjem!!
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+3
3 0
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