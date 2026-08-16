Klicala reševalce, ker sta želela prevoz s helikopterjem: noga 'čudežno' ozdravela

Starši fanta, ki se je s prijateljem nahajal pri bivaku Runolista kuća, so poklicali hrvaške reševalce. Trdili so, da je sin poškodovan in da potrebuje pomoč reševalcev pri sestopu, poroča Net.hr.

Na teren je takoj odšlo šest reševalcev. Ko so prispeli do dvojice, so ju, kot navajajo pri HGSS, našli nenavadno dobro razpoložena, glede na to, da naj bi bil eden izmed njiju poškodovan.

Dobro razpoloženje se je za kratek čas spremenilo, ko sta izvedela, da reševalci niso prišli s helikopterjem, ampak peš. "Tako je umrlo upanje za brezplačen panoramski let, ostala pa je možnost spusta s pomočjo reševalcev," so zapisali reševalci.

Med vračanjem je sledil še en preobrat. Fant, ki naj ne bi mogel sam hoditi, nenadoma ni imel več težav s hojo in sploh ni potreboval pomoči reševalcev.

Pri HGSS so po intervenciji opozorili, da vsak klic aktivira ljudi ter da lahko neresne prijave upočasnijo pomoč tistim, ki jo zares potrebujejo. HGSS ni služba, ki bi jo klicali kar za šalo, so sporočili ter planince pozvali, naj pred odhodom v gore ocenijo svoje sposobnosti in razmere na terenu: "Kar zadeva helikopter – HGSS ni taksi služba. Reševalci bodo prišli po vas tudi peš, vendar boste morda morali tudi vi nazaj peš."