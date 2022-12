Klici, sporočila in internet med Zahodnim Balkanom in EU nas bodo stali manj

Več operaterjev iz članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana je v Tirani podpisalo deklaracijo o znižanju stroškov podatkovnega gostovanja od oktobra prihodnje leto. Ceno nameravajo določiti do maja. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob podpisu poudarila, da je to dobro za gospodarstvo, turizem in ljudi.

"To je dobro za gospodarstvo in turizem. Obenem je tudi dober način za tesnejše povezovanje ljudi," je po podpisu deklaracije na spletu zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Podpisniki izjave so se tako dogovorili, da se bodo do 1. maja 2023 dogovorili o zgornji ceni podatkovnega gostovanja v svojih omrežjih. Bistveno znižanje stroškov gostovanja bo začelo veljati 1. oktobra. To, na kakšen način bodo znižali stroške – na primer s popusti, posebnimi paketi ali novimi tarifnimi načrti – bo prepuščeno vsakemu operaterju posebej, še piše v izjavi. Nižja cena prenosa mobilnih podatkov bo morala biti na voljo najširšemu možnemu krogu končnih uporabnikov brez ovir ali pogojev, povezanih s paketi v domačem omrežju. Izjavo so ob robu vrha EU – Zahodni Balkan, ki je potekal v Albaniji, podpisali ponudniki iz BiH, Kosova, Srbije, Severne Makedonije, Nemčije in Avstrije. Med njimi sta tudi skupina Deutsche Telekom in avstrijska skupina A1, pod katero spada slovenski operater A1 Slovenija. Izjavo sta obenem ločeno podpisali družbi A1 Srbija in A1 Severna Makedonija. Gre za enega od ukrepov za približevanje regije EU. Stroški mobilnega gostovanja v državah Zahodnega Balkana, kamor potujejo tudi številni Slovenci, so namreč glede na evrotarifo, ki je v veljavi v uniji, bistveno višji.