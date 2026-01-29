Kliknil na oglas o kriptovalutah, izgubil več kot 100.000 evrov

Moški je v začetku lanskega leta na družbenih omrežjih naletel na oglas, ki je promoviral naložbe v kriptovalute z zagotovljenim dobičkom. Nato je stopil v stik z neznanim tujim državljanom, ki se je predstavil kot posrednik, in mu prek spletne platforme ponudil naložbo, poroča hrvaški Index.

Žrtev je v prepričanju, da je ponudba verodostojna, prek posredovane povezave namestila aplikacijo, ki je prikazovala njegova plačila in domnevne dobičke. Od marca do maja je na tuje račune večkrat nakazal več kot 100.000 evrov, aplikacija pa mu je prikazovala fiktiven dobiček v višini več deset tisoč evrov. Ko je zahteval dvig, so ga pozvali k dodatnemu plačilu, kar je zavrnil, nakar je bila komunikacija prekinjena.