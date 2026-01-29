Naslovnica
Voyo.si
Tujina

Kliknil na oglas o kriptovalutah, izgubil več kot 100.000 evrov

Čakovec, 29. 01. 2026 12.03 pred 1 uro 2 min branja 34

Avtor:
Ne.M.
Kriptovalute

Hrvaška policija preiskuje obsežno spletno goljufijo v Medžimurju, povezano z naložbo v kriptovalute, pri kateri je bil 53-letni moški v več mesecih ogoljufan za več kot 100.000 evrov.

Moški je v začetku lanskega leta na družbenih omrežjih naletel na oglas, ki je promoviral naložbe v kriptovalute z zagotovljenim dobičkom. Nato je stopil v stik z neznanim tujim državljanom, ki se je predstavil kot posrednik, in mu prek spletne platforme ponudil naložbo, poroča hrvaški Index.

Žrtev je v prepričanju, da je ponudba verodostojna, prek posredovane povezave namestila aplikacijo, ki je prikazovala njegova plačila in domnevne dobičke. Od marca do maja je na tuje račune večkrat nakazal več kot 100.000 evrov, aplikacija pa mu je prikazovala fiktiven dobiček v višini več deset tisoč evrov. Ko je zahteval dvig, so ga pozvali k dodatnemu plačilu, kar je zavrnil, nakar je bila komunikacija prekinjena.

FOTO: Shutterstock

Kmalu zatem ga je kontaktiral drugi neznanec, ki se je predstavljal kot zaposleni v "službi za pravno pomoč oškodovancem", in mu zagotovil, da lahko dobi denar nazaj s plačilom dodatnih stroškov. Med majem in avgustom 2025 je plačal še nekaj deset tisoč evrov.

V zadnji fazi goljufije so mu ponudili novo obliko "pomoči", po kateri so na njegov račun začela prihajati plačila tretjih oseb, ki jih je po navodilih posredoval na druge račune. Tako je skozi njegov račun šlo več deset tisoč evrov, ki jih ni obdržal zase.

Kazenska preiskava se nadaljuje, zoper storilce pa bodo na pristojno državno tožilstvo vložene kazenske ovadbe zaradi goljufije.

ICE kršil skoraj 100 sodnih odredb samo v januarju

Goljufije, mučenje, umor: Kitajska usmrtila 11 članov mjanmarske mafije

KOMENTARJI34

osservatore
29. 01. 2026 14.13
Tukaj je več spornih stvari: 1. oglas, ki je promoviral naložbe v kriptovalute z zagotovljenim dobičkom. 2. žrtev je v prepričanju, da je ponudba verodostojna, prek posredovane povezave namestila aplikacijo, ki je prikazovala njegova plačila in domnevne dobičke. 3. in mu zagotovil, da lahko dobi denar nazaj s plačilom dodatnih stroškov. 4. V zadnji fazi goljufije so mu ponudili novo obliko "pomoči", po kateri so na njegov račun začela prihajati plačila tretjih oseb, ki jih je po navodilih posredoval na druge račune. 5. Očitno ni šlo za klasično prevaro in oškodovanj s praznenjem računa, ampka je model v določenem času sam nakazal denar. Neumnost pač ni zastonj, se plača.
Odgovori
0 0
Fluxx
29. 01. 2026 14.12
Klasicen pohlep.
Odgovori
0 0
daiči
29. 01. 2026 14.05
Ja naslov teme je fejst zavajajoc. Ja model je kliknu na oglas in zgubu 100 jurjof. Ne ni sam kliknu pa zgubu ampak naredu klasicno napako naivnezev in na telefon nalozu aplikacijo in zaupu neznancu prek telefona k d se poznata 100 let. Nč novga u teh cajtih.
Odgovori
0 0
4krat
29. 01. 2026 13.51
no ja, ni s klikom na oglas o kriptovalutah izgubil denarja, kot pise v naslovu!
Odgovori
+5
5 0
devlon
29. 01. 2026 13.43
Zanimivo...po eni strani tako brihten, da je tolk kesha zasluzil in prihranil.. Po drugi strani pa ni bil najbolj pri pameti.
Odgovori
+4
4 0
Sredinc
29. 01. 2026 13.39
zagotovljenih dobičkov v kripto vlaganjih NI…vlagaš kolikor si pripravljen izgubit. tud mene so klicali pred dvema letoma da “sem nekdaj nekaj vložil v kripto in da bom vse izgubil če nebojo posredovali”, seveda sem jih vprašal katere kovance poleg Solane in Hedere sem pa kupil? tema…oni so mene blokirali ne jaz njih…od takrat nobenega takega klica ni bilo več. Sicer pa imet 100k€ in da neznaš sam kupit btc pa tud moraš bit pacient…lol
Odgovori
+4
5 1
Žabec
29. 01. 2026 13.51
Pacient moraš bit že, če sploh kupiš btc...lol
Odgovori
-1
1 2
Zuzaa11
29. 01. 2026 13.38
Mislim, da lahko pomagam gospodu pri vracilu denarja, samo prvo potrebujem simbolicno nakazilo v visini 3000e za nastale stroske, naj se javi v inbox
Odgovori
+1
3 2
Sredinc
29. 01. 2026 13.42
enkrat se to napisi pa bo naiven clovek res googlal “Zuzaa11” 😂🤣🤣
Odgovori
+3
3 0
MasteRbee
29. 01. 2026 13.36
Primeri kjer gre za krajo več deset tisoč evrov so vedno pogostejši. V dobi hitrega življenja, potrjevanja tisoč stvari, podtaknjenecna hitro spregledamo. Ko gre za denar je potrebno vdahniti, se pogovoriti, preveriti ponudnika...iz enega evra lahko nastane škoda ogromna.
Odgovori
-1
0 1
progresivnidaveknastanovanja
29. 01. 2026 13.33
sej pravijo da vloži kolikor si pripravljen izgubiti. Če izgubiš si tako bil pripravljen na izgubo. Ni problema.
Odgovori
+1
1 0
MasteRbee
29. 01. 2026 13.32
V vsaki banki danes rešujejo primere bančnih goljufij. Na Bolhi tudi mrgoli fishinga. Nikoli ne vpisujte podatkov, bančnih kartic, OTP kod, ne prijavljajte se na nepreverjene strani, ne odpirajte nepreverjenih sporočil, ne nakazujte denarja....V času prihajajočega AIja bo avtentičnost vedno teže preverljiva.
Odgovori
+3
3 0
HardKore
29. 01. 2026 13.32
Temu ni pomoči....
Odgovori
+2
2 0
Trikrat cepljen
29. 01. 2026 13.32
Ne verjamem. ! Nekdo, ki ima 100. 000 Eurov, da z enim klikom izgubi toliko denarja ? Ni mogoče. Se predolgo pasem po teh trade in el. denarnicah. Je kar dolga in zahtevna procedura , da ti izgine toliko denarja.
Odgovori
-1
0 1
krohotalo
29. 01. 2026 13.21
meni se je sicer zgodilo na samem začetku teh instagram prevar kaka 4 leta nazaj, da sem naložil "začetni kapital" 250€. Ampak takrat so ti preko spletnega seminarja pomagali ustanoviti svoj kripto trgovalni račun in denarnico ter pokazali, kako se s trgovalnega računa z lahkoto dvigne 100€ v bitcoinih. Ko so pa hoteli še več, sem se pa lepo poslovil. Tistih 100€ v bitcoinih sem potem pustil pri miru in jih lani prodal za cca. 300€, tako da sem na koncu iz scama imel 50€ profita:-) res pa je, da še zdaj po tolikih letih kličejo, da mi lahko pomagajo vrniti izgubljen denar. Sploh ko kripto raste. Najprej so bli po naglasu sodeč neki slovaki, ki so se predstavljali z angleškimi imeni, zdaj pa včasih že kdo kar po balkansko pokliče. Včasih se vprašam, kako lahko mirno spijo, ko zavestno toliko ljudi spravlajo v nesrečo in kako to, da jim noben nič ne more. Poslujejo z maili, kličejo iz slovenskih telefonskih številk. Nekdo mora te storitve nekako plačat.
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
29. 01. 2026 13.13
Skratka, možak ima preveč denarja.
Odgovori
+7
8 1
travc
29. 01. 2026 13.17
Pa še več ga hoče.
Odgovori
+4
5 1
Patriot79
29. 01. 2026 13.12
Človeška neumnost ne pozna meja... naivež...
Odgovori
+6
6 0
Stauffenberg
29. 01. 2026 13.11
Pa kje ti modeli zaslužijo denar, da ga tako naivno talajo naprej neznancem.
Odgovori
+2
3 1
Buci in Bobo
29. 01. 2026 13.07
Simpatičen karakter.
Odgovori
+0
1 1
MiskoPol
29. 01. 2026 13.04
Če mi nakaže 10.000 €, mu po pravni poti denar pridobim nazaj. Na posebni aplikaciji bo lahko spremljal, kako denar potuje v Međimurje prav do njegove hiše.
Odgovori
-2
2 4
Delavec_Slo
29. 01. 2026 13.02
Spet hrvatija 100x n a dan!
Odgovori
+3
7 4
Stauffenberg
29. 01. 2026 13.11
Poučno zate.
Odgovori
+0
3 3
SpamEx
29. 01. 2026 13.21
sam res. Lahko bi kar novo rubriko Hrvaška odprli
Odgovori
+2
3 1
Partapaki
29. 01. 2026 13.02
Komedija, da te trikrat prenesejo okrog moraš buti pa res malo mimo
Odgovori
+3
3 0
