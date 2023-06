Klimtov poslednji portret na dražbi dosegel evropski rekord

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Trije prijatelji umrejo v nesreči in angel jih vpraša: "Ko boste v krsti na pogrebu in bodo okoli vas sorodniki in prijatelji, kaj si želite, da bi rekli o vas?"

"Rad bi, da rečejo, bil je dober zdravnik in ljubeč družinski človek," odgovori prvi. "Jaz bi rad, da bi rekli, da je bil ljubeč mož, šolski učitelj in človek, ki je veliko vplival na svoje učence," pove drugi. Tretji pa odgovori: "Jaz pa bi rad, da rečejo - poglejte, premika se!"