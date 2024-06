Klinični center v Zagrebu tarča kibernetskega napada

Kot so pojasnili pristojni, so vse sisteme bolnišnice izključili zaradi dodatnih pregledov. Ko se bodo prepričali o njihovi varnosti in brezhibnosti, jih bodo ponovno vključili.

Do hekerskega napada na največjo bolnišnico na Hrvaškem je prišlo dan po tem, ko so hekerji izvedli napad onemogočanja storitev oz. DDoS na več spletnih mest hrvaških institucij, med drugim ministrstva za finance, davčne uprave, zagrebške borze in narodne banke.

Kot je net.hr poudaril dr. Milivoj Novak, pomočnik direktorja za kakovost in nadzor v zdravstvu, so vsi urgentni pacienti v operacijskih sobah in vse deluje kot bi moralo, le malce bolj počasi. Izvor napada še ni znan, so pa na delu vse pristojne službe.

Novak je še dodal, da ni presenetljivo, da so lahko vdrli v bolnišnico. "Če lahko vdrejo v Pentagon, lahko zagotovo pridejo tudi do nas," je bil jasen.