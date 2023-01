Klinika bolnikom odreka maslo

Namesto masla le margarina? Odvisno, kako imate urejeno zdravstveno zavarovanje. Če vam krije tudi stroške nadstandardnih zdravstvenih storitev, bi lahko na kliniki Asklepius v nemškem Hamburgu za zajtrk in večerjo lahko jedli kruh z maslom, sicer bi vam postregli niti ne bolj zdrav nadomestek – margarino.

Črtanje masla z menija za bolnike z "običajnim" zavarovanjem, ki je poskrbelo za vsesplošno ogorčenje, je zagovarjal tiskovni predstavnik Asklepiosa Mathias Eberenz: "Nabavna cena za jogurtovo maslo se je več kot podvojila. Nekje moramo začeti, da pokrijemo dodatne stroške v višini 2,6 milijona evrov, ki so posledica inflacije."

Varčevanje ali kopičenje dobička?

Izračun je preprost. Na kliniki Asklepius bi lahko z nadomeščanjem priljubljenega masla z margarino privarčevali 330 tisoč evrov na leto. Ne tako malo. Kot ni malo kritikov, ki konkreten varčevalni rez označujejo za absurd in znak nepravične obravnave bolnikov.

Predstavnik za zdravstvo pri nemški stranki Zeleni Janosch Dahmen ocenjuje, da je vse skupaj šlo predaleč: "Na račun nekaj centov prihranka pri hrani zasebna podjetja kujejo dobičke."

Da so tovrstne odločitve dokaz, da je nemška družba dosegla dno, so ukrep klinike komentirali mimoidoči na hamburških ulicah, ki pravijo, da gre za nepravično segmentiranje bolnikov na prvo- in drugorazredne paciente.

Pa gre Asklepiusu res tako slabo? Niti najmanj. Od januarja do septembra lani so zabeležili dobiček v višini 105 milijonov evrov. Kar je približno pet milijonov več kot leto prej.

Po viharnih odzivih v javnosti in medijih so iz Asklepiusa le sporočili: "Bolniki lahko za zajtrk in večerjo dobijo maslo, če zanj zaprosijo. Te prošnje obravnavajo na vsakem oddelku posebej."

Če torej bolnik, ki mu zavarovanje krije le margarino na krožniku, za maslo dodatno zaprosi, ga bo dobil, a z zavedanjem, da si ga po standardih klinike Asklepius žal ne zasluži.