Tujina

Klinika na Severnem Cipru družini dala napačno spermo

Nikozija, 31. 03. 2026 08.45 pred 1 uro 3 min branja 12

Avtor:
Ne.M.
Klinika za umetno oploditev

Britanki Laura in Beth sta izbrali anonimnega darovalca sperme za svoja dva otroka. Želeli sta, da se za oba dojenčka uporabi isti darovalec, da bi bila otroka tudi v biološkem sorodstvu. Skrbno sta izbrala darovalca. A ko se je James rodil, sta opazili, da so se njegove "lepe" rjave oči zelo razlikovale od oči njegove biološke mame Beth in darovalca sperme, ki ga je družina zahtevala.

Takoj sta podvomili – je klinika naredila napako? Po skoraj desetletju zaskrbljenosti sta se Beth in Laura odločili, da bi morali njuni otroci opraviti test DNK. Rezultati so pokazali, da noben od otrok ni bil v sorodstvu z darovalcem sperme, ki sta ga izbrali. Še več, otroka sploh nista bila v sorodstvu med seboj.

BBC se je pogovarjal z družinami sedmih otrok, ki slutijo, da so bili med postopkom umetne oploditve uporabljeni napačni darovalci sperme ali jajčec. Večina teh družin je opravila komercialne teste DNK, ki očitno potrjujejo njihove strahove.

Center Dogus IVF na Severnem Cipru
FOTO: Dogus IVF Centre

Primeri so povezani s klinikami na Severnem Cipru – ozemlju, na katerem ne veljajo zakoni Evropske unije in ki ga pravno priznava le Turčija. Severni Ciper je postal ena najbolj priljubljenih destinacij za Britance, ki iščejo zdravljenje neplodnosti v tujini. Klinike so ohlapno regulirane in obljubljajo nizke cene ter visoko stopnjo uspešnosti. Ponašajo se s široko paleto anonimnih darovalcev jajčec in sperme z vsega sveta, zaradi česar so še posebej privlačni za ljudi s težavami s plodnostjo, pripadnike skupnosti LGBT ali samske odrasle, ki v svojih državah morda nimajo dostopa do takšne izbire.

Temne oči, temni lasje in olivna polt so vzbudili sum

Beth in Laura sta za BBC zaupali, da sta se leta 2011 odločili ustvariti družino. Izbrali sta center za umetno oploditev Dogus na Severnem Cipru. Par je bil navdušen nad vrsto anonimnih darovalcev, ki so opravili "celovite zdravstvene preglede" in psihološke preglede. Pritegnil jih je profil darovalca, imenovanega "Finn" – Danec, ki se je opisal kot zdravo osebo v dobri telesni pripravljenosti, ki redko pije in nikoli ne kadi.

Finn in njegovi danski sorodniki so imeli podobne fizične značilnosti kot britanski par – svetle oči in rjave lase. Devet mesecev pozneje je Laura rodila njunega prvega otroka, Kate.

Ko si je par zaželel drugega otroka, sta se vrnila k isti ekipi za umetno oploditev in vprašala, ali lahko ponovno dobita darovalca Finna. Klinika je prošnjo potrdila, tokrat je Beth rodila Jamesa.

Jamesove temne oči, temni lasje in olivna polt so vzbudili sum, da njegov darovalec ni bil Finn.
FOTO: Shutterstock

Toda Jamesove temne oči, temni lasje in olivna polt so vzbudili sum, da njegov darovalec ni bil Finn – in po letih premisleka sta se Beth in Laura odločili, da bi morala oba otroka opraviti test DNK. Rezultati so pokazali, da noben od otrok ni bil spočet s Finnovo spermo. Prav tako so pokazali, da otroka prihajata od različnih darovalcev sperme in da med seboj sploh nista biološko sorodna.

Zaradi rezultatov je bil par popolnoma besen, imele sta veliko neodgovorjenih vprašanj. Kdo so bili darovalci in kakšni zdravstveni pregledi, če sploh, so bili opravljeni?

'Ne moreš kar reči, da je nekdo nekaj, pa potem ni več'

"Od lepega profila darovalca Finna in občutka, da poznamo družinsko in zdravstveno zgodovino, smo prešli na nič," je za BBC dejala Beth. Poskušali sta stopiti v stik z doktoricama s klinike, vendar se nobena od njiju ni odzvala.

Za BBC sta se odzvali in pravita, da s primerom nista imeli povezav. Klinika Dogus, za katero ena od zravnic pravi, da je bila odgovorna za zdravljenje Beth in Laure, se na BBC-jevo prošnjo za komentar ni odzvala.

Na BBC-ju so odkrili še dve družini s podobno izkušnjo, ki se ne želita izpostavljati. Obe družini sta potrebovali jajčece darovalke. Sumili sta, da prejeta jajčeca niso bila tista, ki sta jih izbrali. Testi DNK, ki so bili opravljeni pozneje, potrjujejo njune strahove.

Minevata že dve leti, odkar sta Beth in Laura otrokoma povedali, da Finn ni njun darovalec. Deček James se še vedno sooča s tem, kar je odkrila njegova družina. "Ne moreš kar reči, da je nekdo nekaj, pa potem ni več. To je slabo," je dejal. "Identiteta je glavna stvar. Gre za to, kdo si kot oseba," je dodal.

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jurist
31. 03. 2026 11.04
no, to je lep prikaz tega, ko otrok postane stvar, ki jo kupiš. Otrokova korist ni pomembna. Bo tak otrok sploh imel ljubezen kot si jo zasluži, če obe 'mami' delata tak cirkus iz tega, ker je bolj temne polti...
Odgovori
0 0
pusi
31. 03. 2026 11.02
Hahahahahaha.....
Odgovori
0 0
devlon
31. 03. 2026 10.51
sprema je sperma. Kaj se pa igrate z naravo. Ce bi zelela bolj zanesljiv in pričakovan rezultat, bi šla pa v diskoteko in tam izbrala nekoga...pa preverila prej, kake oči ima. Če je barva oči in las res tisto, kar največ šteje
Odgovori
+2
2 0
medŠihtom
31. 03. 2026 10.30
v lokalnem bifeju bi mamo naštepali kot se zagre. pa se je preveč fina delala.
Odgovori
+3
3 0
abigail
31. 03. 2026 10.26
Absolutno ne razumem ljudi, ki se odločijo za tovrstne umetne oploditve anonimnih darovalcev. To vendar vsebuje grozljivo tveganje, da se v odrasli dobi nevede srečajo bratje in sestre in se intimno povežejo, ustvarijo družine... Pri tej ogromni količini umetnih oploditev bo postala velika nujnost, da si mladi ljudje pred intimnim povezovanjem najprej preverijo DNK!?! Skrajni čas je, da se takšna dejavnost klinik opredeli za nezakonito. Pa saj obstaja še toliko drugih možnosti in na svetu je tako zelo veliko nesrečnih otročičev brez staršev.
Odgovori
+0
1 1
medŠihtom
31. 03. 2026 10.38
naivčina, ko bi ti vedel koliko "očetov" v resnici ni "očetov". pa mama ve vse kaj je počela in s kom. pa ne bo priznala. ker potem bi mogla spokat in imet stroške, tako pa lagodno živi. posledično je procent bratov in sester ter bratrancev in sestričen ki imajo naštepančke, pa niti ne vejo tega, so ponosni sami nase ko da so naredili ne vem kaj, statistično veliko več kot si tvoj domet sploh zna predstavljat.
Odgovori
+1
1 0
MC King
31. 03. 2026 10.19
Spet ene, ki bi rade kontrolirale naravo, ne bo šlo, pa me lahko 100x pobrišete. Narava ne odpušča.
Odgovori
+2
2 0
galeon
31. 03. 2026 10.18
Prav vam je. Pa se ne igrajte z naravo.
Odgovori
+4
4 0
medŠihtom
31. 03. 2026 10.40
nisi dobro dojel. narava se je z njimi poigrala. s tabo tudi pa še veš ne.
Odgovori
-1
0 1
brezveze13
31. 03. 2026 10.15
in sedaj je eden črn drug pa rumen , čudno
Odgovori
+0
1 1
MC King
31. 03. 2026 10.20
Miga z repkom?
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
31. 03. 2026 10.08
Pri 8 miljardah ljudi na planetu Zemlja bi bilo potrebno to prepovedati.
Odgovori
+3
4 1
