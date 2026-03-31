Klinika na Severnem Cipru družini dala napačno spermo

Takoj sta podvomili – je klinika naredila napako? Po skoraj desetletju zaskrbljenosti sta se Beth in Laura odločili, da bi morali njuni otroci opraviti test DNK. Rezultati so pokazali, da noben od otrok ni bil v sorodstvu z darovalcem sperme, ki sta ga izbrali. Še več, otroka sploh nista bila v sorodstvu med seboj. BBC se je pogovarjal z družinami sedmih otrok, ki slutijo, da so bili med postopkom umetne oploditve uporabljeni napačni darovalci sperme ali jajčec. Večina teh družin je opravila komercialne teste DNK, ki očitno potrjujejo njihove strahove.

Center Dogus IVF na Severnem Cipru FOTO: Dogus IVF Centre

Primeri so povezani s klinikami na Severnem Cipru – ozemlju, na katerem ne veljajo zakoni Evropske unije in ki ga pravno priznava le Turčija. Severni Ciper je postal ena najbolj priljubljenih destinacij za Britance, ki iščejo zdravljenje neplodnosti v tujini. Klinike so ohlapno regulirane in obljubljajo nizke cene ter visoko stopnjo uspešnosti. Ponašajo se s široko paleto anonimnih darovalcev jajčec in sperme z vsega sveta, zaradi česar so še posebej privlačni za ljudi s težavami s plodnostjo, pripadnike skupnosti LGBT ali samske odrasle, ki v svojih državah morda nimajo dostopa do takšne izbire.

Temne oči, temni lasje in olivna polt so vzbudili sum

Beth in Laura sta za BBC zaupali, da sta se leta 2011 odločili ustvariti družino. Izbrali sta center za umetno oploditev Dogus na Severnem Cipru. Par je bil navdušen nad vrsto anonimnih darovalcev, ki so opravili "celovite zdravstvene preglede" in psihološke preglede. Pritegnil jih je profil darovalca, imenovanega "Finn" – Danec, ki se je opisal kot zdravo osebo v dobri telesni pripravljenosti, ki redko pije in nikoli ne kadi. Finn in njegovi danski sorodniki so imeli podobne fizične značilnosti kot britanski par – svetle oči in rjave lase. Devet mesecev pozneje je Laura rodila njunega prvega otroka, Kate. Ko si je par zaželel drugega otroka, sta se vrnila k isti ekipi za umetno oploditev in vprašala, ali lahko ponovno dobita darovalca Finna. Klinika je prošnjo potrdila, tokrat je Beth rodila Jamesa.

Jamesove temne oči, temni lasje in olivna polt so vzbudili sum, da njegov darovalec ni bil Finn. FOTO: Shutterstock

Toda Jamesove temne oči, temni lasje in olivna polt so vzbudili sum, da njegov darovalec ni bil Finn – in po letih premisleka sta se Beth in Laura odločili, da bi morala oba otroka opraviti test DNK. Rezultati so pokazali, da noben od otrok ni bil spočet s Finnovo spermo. Prav tako so pokazali, da otroka prihajata od različnih darovalcev sperme in da med seboj sploh nista biološko sorodna. Zaradi rezultatov je bil par popolnoma besen, imele sta veliko neodgovorjenih vprašanj. Kdo so bili darovalci in kakšni zdravstveni pregledi, če sploh, so bili opravljeni?

'Ne moreš kar reči, da je nekdo nekaj, pa potem ni več'