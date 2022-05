Kljub covidu in vojni v Ukrajini superbogati Britanci še bogatejši

Britance razburja najnovejša lestvica milijarderjev. Najnovejša lista Sunday Timesa najbogatejših Britancev in na Otoku je spet završalo. Medtem ko velika večina Otočanov stiska pasove, ta lista razkriva, da so superbogati, ki živijo v Britaniji, od domačinov do tujcev, spet imeli rekordno letino milijard. Samo 250 najbogatejših je kljub covidu-19, vojni v Ukrajini in vsesplošni draginji, ki traja že mesece, v zadnjih dvanajstih mesecih "pridelalo" 62 novih milijard. Najbogatejša družina ima pod palcem več kot 33 milijard evrov.