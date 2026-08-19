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Kljub dežju Drava dosegla nov rekordno nizek nivo

Osijek, 19. 08. 2026 17.49 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Drava ostaja izjemno nizka (obrežje reke v Osijeku, 8. avgusta).

-194 centimetrov – reka Drava je na merilni postaji v Osijeku dosegla nov zgodovinski minimum. Če se bodo vremenske napovedi uresničile in bo konec tedna le prinesel pošiljko dežja, pa to za vodostaj reke ne pomeni nič bistvenega. Za občutnejše izboljšanje razmer bo potrebna večja količina padavin, zmerne intenzitete in daljšega obdobja.

Reka Drava je v Osijeku danes zjutraj podrla nov zgodovinski rekord. Ob 9. uri je njen vodostaj dosegel -194 centimetrov, kar je najnižja gladina, ki so jo kdajkoli zabeležili na tamkajšnji merilni postaji. Dosedanji rekord je s tem 'presegla' ta dva centimetra, poroča hrvaški spletni portal SiB.hr.

Drava ostaja izjemno nizka (obrežje reke v Osijeku, 8. avgusta).
Drava ostaja izjemno nizka (obrežje reke v Osijeku, 8. avgusta).
FOTO: Profimedia

To je že četrti zgodovinski minimum v zelo kratkem času, kar kaže na izredne hidrološke razmere, ki so v zadnjih tednih prizadele Dravo. Na srečo pa nadaljnjega upadanja vodnatosti v Hrvaških vodah (hrvaška javna služba za celovito upravljanje z vodnimi viri - op.p.) ne pričakujejo.

"Trenutno ni znakov, da bi lahko bila še nižja. Glede na napoved lahko zaniha še za nekaj centimetrov, v naslednjih urah pa naj bi se nekoliko dvignila, čeprav ne bistveno. Drava tako še naprej ostaja z nizkim vodostajem," je dejal Mario Spajić, namestnik vodje osiješkega Vodno-gospodarskega oddelka (VGO) za Donavo in spodnjo Dravo.

Za občutnejše izboljšanje razmer, dodaja Spajić, bo potrebno daljše obdobje slabšega vremena z veliko več padavinami. Sprememba vremena se po napovedih meteorologov za ta del Hrvaške, podobno kot za Slovenijo, pričakuje konec tedna.

Preberi še Sprememba vremena: obnavljanje neviht na istem območju, porast hudournikov

Vendar pa je za oceno, koliko bi to lahko vplivalo na vodostaj Drave, še prezgodaj. "Pri takšni hidrološki situaciji je težko podati popolnoma zanesljivo in točno napoved. Tudi prejšnje padavine niso bile dovolj, da bi spremenile hidrološko sliko Drave. Kljub dežju, je bil njegov vpliv na reko zanemarljiv," razlaga Spajić.

Nekaj je tako gotovo: Drava bo, kljub pričakovanjemu rahlemu zvišanju vodostaja v prihodnjih dneh, še nekaj časa ostala na izredno nizkem nivoju. Napovedana sprememba vremena konec tedna bo sicer pripomogla k njeni vodnatosti, vendar pa bo dejanski vpliv dežja odvisen od količine in porazdelitve padavin v celotnem porečju.

Tudi o količini potrebnega dežja, da bi Drava znova začela (občutneje) naraščati, je po njegovem težko govoriti. Pri tem pa, kot poudarja, ni pomembna le količina padavin, temveč tudi kako dežuje. "Najpomembneje je, kar si tudi želimo, da so padavine normalne intenzitete in da dežuje več dni skupaj, neprekinjeno. To bi pozitivno vplivalo tudi na kmetijske površine in manjše vodotoke, s tem pa tudi na Dravo."

Zaenkrat je tako gotovo le eno, še pišejo pri omenjenem portalu: -194 centimetrov ostaja nov zgodovinski minimum za Dravo v Osijeku. In po kar štirih rekordih v zelo kratkem času, so zdaj vse oči prebivalcev ob reki, kmetov in strokovnjakov uprte v nebo: bodo napovedane padavine le uspele prekiniti ta izredno neugoden hidrološki trend?

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