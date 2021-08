Kljub vse bližjemu koncu sezone na Hrvaškem več kot milijon turistov

Čeprav je pred vrati konec letošnje poletne sezone, je stanje pri naših sosedih še vedno nadpovprečno. Največje število prihodov turistov so letos zabeležili v Istri, Kvarnerju in Splitsko-dalmatinski županiji. Trenutno se na Hrvaškem nahaja več kot milijon turistov, od tega je približno 890.000 tujcev. Večinoma gre za Nemce, sledijo jim Poljaki, Slovenci, Čehi in Avstrijci. Ker se približuje konec poletnih počitnic, so se na mejnih prehodih pojavili tudi večurni zastoji. Potnikom so na pomoč priskočili prostovoljci, ki so delili plastenke vode s sporočilom "Ostanite varni!".