Kljub Muskovim milijonskim čekom volivci izbrali liberalno sodnico

Zadnji rezultati kažejo, da je Susan Crawford v boju za mesto na vrhovnem sodišču v Wisconsinu premagala svojega konservativnega tekmeca Brada Schimela. Prejela je 55 odstotkov glasov, Schimel pa okoli 45 odstotkov, kažejo podatki.

Razmerje moči na najvišjem sodišču v tej zvezni državi tako ostaja enako, pri čemer so štirje sodniki liberalni, trije pa konservativni. Volitve so bile pomembne, saj Wisconsin ni tradicionalno demokratska ali republikanska zvezna država.

Milijarder Elon Musk, pomemben podpornik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je bil eden največjih zbirateljev sredstev v predvolilni kampanji. Konservativnemu kandidatu je med drugim doniral 20 milijonov dolarjev (18,5 milijona evrov) in financiral oglase, uperjene proti Crawfordovi.

Šef Tesle in SpaceX-a je celo odpotoval v Wisconsin in na nedeljskem zborovanju dvema konservativnima volivcema podelil milijonski ček. Muskov politični odbor je pred volitvami napovedal, da bo vsakemu, ki bo posnel fotografijo prebivalca Wisconsina, ki stoji pred voliščem in v rokah drži fotografijo Schimela, nakazal 50 dolarjev (46 evrov), poroča BBC.