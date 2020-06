Kljub odprtju mej hrvaški hoteli, kampi, restavracije in plaže še kar samevajo

Hrvaški gostinci in hotelirji domačo poletno turistično sezono opisujejo kot katastrofalno. Čeprav so se meje odprle in so že začeli prihajati prvi turisti, hoteli, kampi, restavracije in plaže še vedno samevajo. Zasedenih je zgolj 20 odstotkov vseh kapacitet, prihodek v tej panogi pa je v prvi polovici leta v primerjavi z lani manjši že za pol milijarde evrov. In nič ne kaže, da bo kmalu bolje. V Dubrovniku pa je že štiri mesece ujet britanski turist Michael Taylor.