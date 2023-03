Kljub opozorilom ZDA Iran sklenil pogodbo z Rusijo o nakupu ruskih letal

"Po odpravi embarga Združenih narodov na nakup konvencionalnega orožja oktobra 2020 je Iran dokončno sklenil pogodbo o nakupu bojnih letal suhoj Su-35," je poročala iranska tiskovna agencija Irna, ki se je sklicevala na iransko predstavništvo pri ZN.

Agencija ni navedla podrobnosti posla, vendar je znano, da se Iran in Rusija že več let pogovarjata o dobavi ruskih bojnih letal Teheranu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Letala Su-35 so bila za Iran tehnično sprejemljiva in Rusija je sporočila, da jih je pripravljena prodati islamski republiki," je dodala Irna. Iranski obrambni minister Mohamad-Reza Aštiani je sicer še v ponedeljek dejal, da si Teheran "še vedno prizadeva za nakup" omenjenih ruskih letal, da pa "še ni prejel opreme".