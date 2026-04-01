Kljub orkanski burji odšli na pot, prek Krškega mosta nagnilo kamp prikolico

Burja je ponekod na Hrvaškem pihala z izjemno hitrostjo, sunki so na Krškem mostu dosegali celo 172 kilometrov na uro. Naši južni sosedje so zaradi tega za določene predele razglasili rdeči meteorološki alarm. Promet čez most na Krk je bil dopoldan povsem ustavljen, piše Net.hr. Kasneje so ga sicer deloma sprostili, vendar pa prepoved še vedno velja za dvonadstropne avtobuse, avtodome, motorje, dostavna vozila in vozila s pokritimi tovornimi prostori.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kljub temu očitno opozorila za nekatere voznike niso bila dovolj jasna. Na družbenem omrežju so se namreč pojavili videoposnetki nespametnega ravnanja voznika, ki se je kljub omejitvam prek mosta odpravil kar s počitniško prikolico. A popotovanje se ni končalo dobro. Prikolico, ki je bila pripeta na kombi, je namreč orkanski veter že kmalu po vstopu na most nevarno nagnil prek varnostne ograje. Kombi je sicer na srečo ostal na varni strani in s kolesi na cesti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Incident se je zgodil okoli 14.30, zaradi njega pa so pristojne službe okoli 15. ure sprejele odločitev, da Krški most popolnoma zaprejo. Za zdaj ni informacij o morebitnih poškodovanih osebah, a hrvaški mediji predvidevajo, da bo odstranitev prevrnjene prikolice zahtevna in dolgotrajna.