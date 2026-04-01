Tujina

Kljub orkanski burji odšli na pot, prek Krškega mosta nagnilo kamp prikolico

Krk, 01. 04. 2026 16.37 pred 27 dnevi 2 min branja 56

Avtor:
M.P.
Hrvaška prikolica

Pri naših južnih sosedih so zaradi orkanske burje za nekatere predele Hrvaške izdali rdeče vremensko opozorilo ter prepovedali vožnjo za določene skupine vozil. A opozorilo in prepoved so očitno nekateri razumeli bolj kot predlog in ne zapoved. Eden od voznikov se je prek mosta na otok Krk odpravil kar s kamp prikolico in občutil posledice orkanskih sunkov, ki so dosegli tudi 172 kilometrov na uro. Prikolico je namreč nevarno nagnilo, da se je zazibala prek mosta.

Burja je ponekod na Hrvaškem pihala z izjemno hitrostjo, sunki so na Krškem mostu dosegali celo 172 kilometrov na uro. Naši južni sosedje so zaradi tega za določene predele razglasili rdeči meteorološki alarm.

Promet čez most na Krk je bil dopoldan povsem ustavljen, piše Net.hr. Kasneje so ga sicer deloma sprostili, vendar pa prepoved še vedno velja za dvonadstropne avtobuse, avtodome, motorje, dostavna vozila in vozila s pokritimi tovornimi prostori.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub temu očitno opozorila za nekatere voznike niso bila dovolj jasna. Na družbenem omrežju so se namreč pojavili videoposnetki nespametnega ravnanja voznika, ki se je kljub omejitvam prek mosta odpravil kar s počitniško prikolico.

A popotovanje se ni končalo dobro. Prikolico, ki je bila pripeta na kombi, je namreč orkanski veter že kmalu po vstopu na most nevarno nagnil prek varnostne ograje. Kombi je sicer na srečo ostal na varni strani in s kolesi na cesti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Incident se je zgodil okoli 14.30, zaradi njega pa so pristojne službe okoli 15. ure sprejele odločitev, da Krški most popolnoma zaprejo.

Za zdaj ni informacij o morebitnih poškodovanih osebah, a hrvaški mediji predvidevajo, da bo odstranitev prevrnjene prikolice zahtevna in dolgotrajna.

Preberi še Rdeči alarm za Jadran: na Krku sunki burje do 172 kilometrov na uro

Pristojne službe pozivajo voznike, naj spoštujejo prometne omejitve, zlasti v močnem vetru, da bi se izognili takšnim nevarnim situacijam.

hrvaška burja veter kamp prikolica
Rafael Kramar
02. 04. 2026 11.03
Njemac.
Odgovori
0 0
waga7
02. 04. 2026 10.37
Ima srečo da so par let nazaj menjali bankino za višjo, sicer bi ga kar pometlo v morje
Odgovori
+1
1 0
enkve
02. 04. 2026 09.18
Z odstranitvijo ne bi smelo biti težav, najhitrejši način bo, da prikolico odpnejo s kljuke in bo kombi lahko takoj odpeljal, prikolica bo pa tudi takoj odstranjena.
Odgovori
+3
3 0
Djangoman
02. 04. 2026 08.56
jst bi ga tam pustil pa naj se reši kot ve in zna
Odgovori
+0
1 1
watzzup
02. 04. 2026 08.31
"Tukaj ne smete parkirati!"
Odgovori
+5
5 0
bbc.co.uk
02. 04. 2026 08.31
hvala. ena prikolica manj. to pa je treba čimprej ukinit. kamp prikolice in avtodome. naj delajo gužvo s svojimi jogurti in paštetami pa sekretom sami sebi, ne pa celi evropi po cestah. kaj smo ostali normalni krivi da se cijazimo zato da lahko bedak s prikolico si vleče na dopust pol bajte in to 60 po jadranki pa še to če, da o 100 po avtocesti sploh ne govorim... samo na poti so vsem...pa tudi če avtodom stane pol milijona ... še vedno svoj drek u kanti za sabo vlečejo...lol..walk of shame...sej so mobilne hišice vsepovsod za najem hudiča.
Odgovori
+0
4 4
devlon
01. 04. 2026 21.43
kazen
Odgovori
+2
3 1
vrzwta1
01. 04. 2026 21.37
Najbolj sokantna novica danes za Slovenijo!
Odgovori
+5
6 1
Lark
01. 04. 2026 20.37
Italijan?
Odgovori
+1
3 2
Magenta07
01. 04. 2026 21.04
Nemska registrska. Verjetno kak gasterbajter
Odgovori
+5
7 2
Panter 63
01. 04. 2026 21.54
Ne more se zgoditi da bi bil pravi Nemec, ali kaj si mislil povedati? Mogoče da Nemci ne hodijo na Hrvaško ali...?
Odgovori
+0
1 1
Albert Konečnik
01. 04. 2026 20.28
Reševanje je lahko zelo enostavno - odklopit od kombija in naj gre delat ribam družbo.
Odgovori
+5
7 2
verla
01. 04. 2026 20.18
Krško ima most čez Savo,tam tak piha?
Odgovori
+0
5 5
jedupančpil
01. 04. 2026 20.20
kaj vse tlaci to ubogo zemljo....
Odgovori
+10
10 0
Vesela Jasna
01. 04. 2026 20.27
Most čez Savo je lahko samo savski most. Kakšen krški most? Razen, če so ga ukradli Hrvatom.😂
Odgovori
+2
6 4
Da se mene pita..
01. 04. 2026 20.14
Spet se je našel en junak.
Odgovori
+12
13 1
rok1211
01. 04. 2026 20.03
idi0ti pač
Odgovori
+15
16 1
Nace Štremljasti
01. 04. 2026 19.55
da smo zraven,samo pomagamo poriniti prikolico preko ograje,spijemo pivo ter nadaljujemo potovanje,super ane
Odgovori
+8
13 5
mojito88521
01. 04. 2026 20.16
Če bi bili zraven... Ne pa Slovenija moj doma.
Odgovori
+5
6 1
inside1
01. 04. 2026 19.27
tole dolgotrajno odstranjevat? enga z težkim traktorjem dobit pa prav navezat in na kolesa postavit. v bistvu bila še sreča, da ni sunek še kombi zabrisal v ograjo in čez....
Odgovori
+5
7 2
Borka76
01. 04. 2026 19.32
Morajo najprej počakat, da neha pihat 🤷‍♀️
Odgovori
+5
5 0
Drugomnenje42
01. 04. 2026 19.22
Dobri ljudje, nikar ne grajajte ubogega deca, ker svoje vsevedne "uni so tud šli, pa je še bol pihavo" soproge ni mogel prepričati o spremembi planov. Kar je obljubil, je obljubil, ni iskal izgovorov in je vdan v usodo zapeljal na most. Videl je, da je pi*******, vendar mu je bilo laže žrtvovati prikolo, kot da kdo samo še enkrat očitajoče okara njegovo dušo. Mislim, da se je rešil morja za nekaj časa. To so moški z res velikimi jajci.
Odgovori
+20
21 1
neobremenjen_
01. 04. 2026 19.36
Na koncu je še bolje tako. Poškodovana prikolica je v bistvu majhna cena v primerjavi s tem, da bi mu žena celo življenje nažirala, kako je imela prav, če bi uspela prit čez...
Odgovori
+18
19 1
škamp
01. 04. 2026 19.51
in kdo ima zadnjo besedo ......moški da draga samo da utihne 💪
Odgovori
+10
11 1
urib1
01. 04. 2026 19.55
Priceless komentar👍👌
Odgovori
+4
4 0
lakala28
01. 04. 2026 20.18
Pojma nimate. Itak ga bo okarala: pa saj ni imela ona volana v roki. Halo? Butelj bi ja lahko vidu, da preveč piha. Kaj tu ni jasno?
Odgovori
+3
4 1
Ga. Nutrija
01. 04. 2026 19.22
Nemški hohštaplerji. Nosijo se kot da so te kupl. Zapravijo pa tak nič ne ker so stisnjen ko dihtunga
Odgovori
+8
12 4
Castrum
01. 04. 2026 19.32
Nemška tablica še ne pomeni da je Nemec...
Odgovori
+6
9 3
Ga. Nutrija
01. 04. 2026 20.11
Ne najverjetneje je korejec
Odgovori
+4
6 2
Panter 63
01. 04. 2026 20.25
Ta Kljukec misli povedati da na Hrvaško hodijo samo gastarbajteri in nobeden pravi Nemec. Tega kljukeca Castruma moraš poznati od prej oziroma njegovo preteklost. Do zdaj je jasno da ta model fanatično sovraži Hrvaško in vse Hrvaško. Za dosti povedano. Tako da so njegovi komentarji nerealni glede teme Hrvaške.
Odgovori
-2
1 3
Magenta07
01. 04. 2026 21.04
Sej ne verjames res da je to nemc bil?
Odgovori
-1
1 2
Panter 63
01. 04. 2026 21.57
Magento, ti že veš kateri je bil. Tebi se oglasil preden je šol na most. Mogoče gastarbajteri Slovenciljni glede da je Krk veš Slovenski.
Odgovori
+1
1 0
Kimberley Echo
01. 04. 2026 19.17
Bog je vsem dal možgane, ni pa vsem dal navodil za uporabo!
Odgovori
+15
15 0
tech
01. 04. 2026 18.56
Zdaj jim naložit tako kazen, da ne bo imeli denarja niti za karjolo.
Odgovori
+10
11 1
Animal_Pump
01. 04. 2026 18.52
To je uno...men ne bo nihče nič prepovedoval...jaz delam kar hočem...sem svoboden in imam pravico. Tukaj je pa rezultat.
Odgovori
+22
24 2
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
