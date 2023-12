Kljub pozivom k trajnemu premirju Izrael nadaljuje z napadi na Gazo

Izraelske sile so namreč v sredo zvečer koordinirano izvedle več oboroženih racij v različnih mestih na Zahodnem bregu, med drugim v Ramali, Nablusu, Dženinu, Jerihu in Kalkiliji. Ker so se tamkajšnji prebivalci uprli, nekateri z metanjem kamnov ali molotovk, so izraelske sile začele streljati. Pri tem je umrl najmanj en Palestinec.

Izraelske sile stopnjujejo nasilje tudi na Zahodnem bregu, kjer so ustrelile in ranile najmanj 18 Palestincev, so še sporočili iz palestinskega Rdečega polmeseca.

Združeni narodi so v poročilu, ki so ga objavili danes, navedli, da se razmere na področju človekovih pravic na okupiranem Zahodnem bregu hitro slabšajo. Izrael so pozvali, naj konča nezakonite poboje palestinskega prebivalstva.

"Uporaba vojaških taktik in orožja v kontekstu kazenskega pregona, uporaba nepotrebne ali nesorazmerne sile ter uveljavljanje širokih, samovoljnih in diskriminatornih omejitev gibanja, ki prizadenejo Palestince, so izjemno zaskrbljujoči," je v izjavi dejal vodja ZN za pravice Volker Turk.

WHO opozarja, da so prebivalci Gaze v veliki nevarnosti

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v sporočilu za javnost izpostavila, da so bile po navedbah njenega osebja v torek potrebe po hrani še vedno akutne na celotnem območju Gaze. "Sposobnost WHO, da bolnišnice oskrbuje z zdravili, medicinskim materialom in gorivom, je vse bolj omejena zaradi lakote in obupa ljudi na poti do bolnišnic in v njih," so še poudarili.

Organizacija je še sporočila, da je v torek dostavila zaloge v dve bolnišnici – eno na severu in eno na jugu območja Gaze. 21 od 36 bolnišnic v palestinski enklavi sploh ne deluje več.

"Varnost našega osebja in neprekinjeno delovanje sta odvisna od tega, ali bo v celotno Gazo takoj prispelo več hrane," je dejal Tedros Adhanom Ghebreyesus.