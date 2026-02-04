Naslovnica
Tujina

Kljub prekinitvi ognja novi izraelski napadi v Gazi terjali 21 žrtev

Gaza, 04. 02. 2026 16.40

Avtor:
L.M.
Napadi v Gazi

V izraelskih napadih na severu in jugu Gaze je bilo ubitih najmanj 21 Palestincev, med njimi več otrok. Incidenti so dodatno zaostrili že tako krhko trimesečno prekinitev ognja med Izraelom in Hamasom, pri čemer se obe strani medsebojno obtožujeta kršitve dogovora.

Po navedbah bolnišnic v Gazi so izraelski tanki in letala zadeli območja z razseljenimi prebivalci ter stanovanjske četrti. Izraelska vojska je sporočila, da je šlo za natančne napade na oborožene pripadnike, ki naj bi streljali na izraelske vojake severno od t. i. Rumene črte, kjer so nameščene izraelske sile. Napad naj bi po njihovih besedah pomenil očitno kršitev premirja, poroča Al Jazeera.

Hamas je izraelsko razlago zavrnil in jo označil za izgovor za nadaljevanje nasilja nad palestinskim prebivalstvom. V bolnišnici Al Šifa v mestu Gaza so sprejeli trupla 13 žrtev, med njimi petih otrok, ki so umrli ob bombardiranju šotorov in domov v soseskah Zeitoun in Tuffah. Žalujoči sorodniki so poudarili, da so bile žrtve civilisti, ki niso sodelovali v spopadih.

Današnji napadi v Gazi
Današnji napadi v Gazi
FOTO: AP

Na jugu Gaze je bolnišnica Nasser poročala o štirih mrtvih, vključno z otrokom, po napadih na šotore v območju Qizan Rashwan. Kasneje sta bila v obalnem območju Al Mavasi ubita še dva otroka in reševalec. Po navedbah civilne zaščite je bil zdravstveni delavec ubit med poskusom pomoči ranjenim, ko je isto lokacijo zadela druga raketa. Palestinski Rdeči polmesec je ločeno potrdil smrt svojega reševalca in Izrael obtožil kršitve mednarodnega humanitarnega prava; izraelska vojska je sporočila, da preučuje navedbe.

Kljub prekinitvi ognja, ki velja od 10. oktobra, se nasilje nadaljuje skoraj vsak dan. Izrael je, kot poroča Al Jazeera, od uveljavitve "premirja" pred skoraj štirimi meseci ubil več kot 520 Palestincev. Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo od začetka premirja ubitih več sto ljudi, medtem ko izraelska vojska poroča o smrtnih žrtvah na svoji strani. Vojna se je začela po napadu Hamasa na južni Izrael 7. oktobra 2023, na katerega je Izrael odgovoril z obsežno vojaško ofenzivo v Gazi, ki je zahtevala več kot 71.820 življenj.

Današnji napadi v Gazi
Današnji napadi v Gazi
FOTO: AP

Potem ko je Izrael sredi zaostrovanja napadov odpovedal koordinacijo za tretjo skupino pacientov, so bile evakuacije palestinskih bolnikov prek mejnega prehoda Rafah znova prekinjene. Palestinsko društvo Rdečega polmeseca je sporočilo, da so jih izraelske oblasti v sredo zjutraj obvestile o preklicu že dogovorjene evakuacije. Po besedah tiskovnega predstavnika Raeda al Nimsa, ki je govoril za Al Jazeero, bi morali bolnike najprej pregledati v bolnišnici Rdečega križa, nato pa jih z reševalnimi vozili prepeljati čez Rafah v egiptovske bolnišnice. Izraelski obrambni organ COGAT je medtem odgovornost prevalil na WHO, češ da ta ni pravočasno posredovala vseh zahtevanih podatkov za koordinacijo.

Čeprav se je Izrael ta teden strinjal z delnim ponovnim odprtjem prehoda Rafah, ostajajo omejitve izjemno stroge. Število ljudi, ki jim je dovoljen prehod v Egipt, je bistveno nižje od napovedanega, vrnitev v Gazo pa je dovoljena le posameznikom, ki so med vojno zapustili Gazo in prestali obsežno varnostno preverjanje. Tisti, ki so se pred kratkim vrnili, so poročali o zavezovanju oči, lisicah, zasliševanjih in zlorabah. Zdravstveni organi v Gazi opozarjajo, da na medicinsko evakuacijo čaka več kot 18.000 bolnikov, med njimi več sto v kritičnem stanju.

Gaza Izrael Hamas premirje civilne žrtve
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
04. 02. 2026 20.44
Jevrejci se ne umaknejo pa so dosegli vse talce???! Kaj zdaj?? Zgleda da bo Natanjah zakjuču brez sojenja tako kot jezus bog na križu! Križanje jih čaka
Odgovori
+0
1 1
User2472065
04. 02. 2026 19.27
Malokdo se naseda na propagando svobodnih levakov in fajonk saj so druzbena omrezja polna objav nasprotujocih si podatkov s konkretnimi dokazi in ne samo bla bla bla v besedi in simbolicnimi slikcami.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
04. 02. 2026 18.56
Ves se Izrael veseli, da so le otroci med žrtvami!? Po eni strani bi si kr želel, da Trump napade Iran.
Odgovori
-1
0 1
Betuul
04. 02. 2026 20.43
Ker se še tam židje vtikajo ???ker v cel arabskem ne dajo miru???
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
04. 02. 2026 18.22
Tudi če so najslabši ljudje palestinci jih nimaš pravice kar ubit. Kje so mednarodna pravila potem?
Odgovori
-1
0 1
Kod.
04. 02. 2026 18.22
12:30, 4. februar........... Katz: Če se Hamas ne razoroži, kot je bilo dogovorjeno, ga bomo ukinili............ »Po opravljeni nalogi vrnitve vseh naših talcev smo odločeni, da dokončamo razorožitev Hamasa in popolno demilitarizacijo Gaze,« je med slovesnostjo primopredaje COGAT izjavil obrambni minister Israel Katz. »Če se Hamas ne bo razorožil v skladu z dogovorjenim okvirom, ga bomo razstavili skupaj z vsemi njegovimi zmogljivostmi,« je zagrozil minister............................Se pravi da se Hamasovci nočejo razorožiti
Odgovori
+1
1 0
borjac
04. 02. 2026 16.52
Trumpovo in Židovsko premirje ??? Židje morijo naprej , Evropa pa uvaja nove sankcije proti Rusom in Irancem.
Odgovori
+1
4 3
vlahov
04. 02. 2026 16.49
Čudi me , kako to ? Ali se ni hamas predal ?
Odgovori
+6
6 0
