Kljub prekinitvi ognja novi izraelski napadi v Gazi terjali 21 žrtev

Po navedbah bolnišnic v Gazi so izraelski tanki in letala zadeli območja z razseljenimi prebivalci ter stanovanjske četrti. Izraelska vojska je sporočila, da je šlo za natančne napade na oborožene pripadnike, ki naj bi streljali na izraelske vojake severno od t. i. Rumene črte, kjer so nameščene izraelske sile. Napad naj bi po njihovih besedah pomenil očitno kršitev premirja, poroča Al Jazeera. Hamas je izraelsko razlago zavrnil in jo označil za izgovor za nadaljevanje nasilja nad palestinskim prebivalstvom. V bolnišnici Al Šifa v mestu Gaza so sprejeli trupla 13 žrtev, med njimi petih otrok, ki so umrli ob bombardiranju šotorov in domov v soseskah Zeitoun in Tuffah. Žalujoči sorodniki so poudarili, da so bile žrtve civilisti, ki niso sodelovali v spopadih.

Današnji napadi v Gazi FOTO: AP

Na jugu Gaze je bolnišnica Nasser poročala o štirih mrtvih, vključno z otrokom, po napadih na šotore v območju Qizan Rashwan. Kasneje sta bila v obalnem območju Al Mavasi ubita še dva otroka in reševalec. Po navedbah civilne zaščite je bil zdravstveni delavec ubit med poskusom pomoči ranjenim, ko je isto lokacijo zadela druga raketa. Palestinski Rdeči polmesec je ločeno potrdil smrt svojega reševalca in Izrael obtožil kršitve mednarodnega humanitarnega prava; izraelska vojska je sporočila, da preučuje navedbe. Kljub prekinitvi ognja, ki velja od 10. oktobra, se nasilje nadaljuje skoraj vsak dan. Izrael je, kot poroča Al Jazeera, od uveljavitve "premirja" pred skoraj štirimi meseci ubil več kot 520 Palestincev. Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo od začetka premirja ubitih več sto ljudi, medtem ko izraelska vojska poroča o smrtnih žrtvah na svoji strani. Vojna se je začela po napadu Hamasa na južni Izrael 7. oktobra 2023, na katerega je Izrael odgovoril z obsežno vojaško ofenzivo v Gazi, ki je zahtevala več kot 71.820 življenj.

