Tujina

Kljub prepovedi odšli na vulkan: v izbruhu umrli najmanj trije

Dukono, 08. 05. 2026 09.42 pred 19 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
Izbruh vulkana Dukono

Kljub izdani prepovedi se je skupina 20 pohodnikov povzpela na vulkan. Ta je kmalu zatem izbruhnil, začela se je iskalna akcija za pogrešanimi osebami, ki so jih pozneje uspeli locirati na gori. Lokalni uradniki so medtem potrdili smrt treh pohodnikov.

Vulkan Dukono je izbruhnil okoli 7.40 po lokalnem času (9.40 po našem) in v nebo poslal 10 kilometrov visok steber pepela, je sporočil indonezijski vulkanološki zavod. V tem času pa se je kljub prepovedi na gori znašla večja skupina pohodnikov.

FOTO: Profimedia

Čeprav se izbruh še ni zaključil, so tako lokalne oblasti po poročanju BBC-ja sprožile iskalno akcijo za skupino 20 pohodnikov ter kmalu našle preživele. Večino so jih evakuirali z gore, dva od njih pa sta ostala, da bi pomagala pri nadaljnji akciji prenosa tistih, ki so ob izbruhu umrli.

Lokalni uradniki so namreč potrdili smrt treh pohodnikov, dveh tujcev in lokalnega prebivalca. Ekipa je že identificirala položaja dveh žrtev, ki sta v bližini vrha vulkana, vendar do njunih trupel še ni mogla priti. Natančne lokacije tretje žrtve še niso uspeli določiti.

Petnajst ljudi so medtem odpeljali v bolnišnico na zdravljenje poškodb, je povedal načelnik policije Erlichson. Oblasti medtem ugotavljajo morebitno "malomarnost turističnih operaterjev ali posameznikov", ki so nadaljevali z vzponom na goro kljub uradnemu zaprtju pohodniškega območja. "Vlada še naprej zbira informacije," so še zapisali v izjavi indonezijske nacionalne agencije za iskanje in reševanje.

Dukono je med najbolj aktivnimi vulkani v Indoneziji in je priljubljen med pohodniki in turisti.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
08. 05. 2026 10.17
"Kljub prepovedi odšli na vulkan: v izbruhu umrli najmanj trije". Darwinova teorija deluje.
