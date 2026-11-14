Kljub snegu vozil z letnimi pnevmatikami, nato trčil v policista

V takšnih razmerah je treba voziti previdno in imeti zimsko opremo na avtomobilih. Kar je pa preslišal 44-letnik, ki je v smeri Reke vozil brez obvezne zimske opreme oziroma z letnimi pnevmatikami, piše Net.hr.

Zasnežene ceste, kaos na cestah in ogromne kolone. Sneg je včeraj zajel hrvaške Delnice in Gorski kotar.

Po policijskem poročilu se je nesreča zgodila ob 17.15. Ob izvozu iz predora Rozman Brdo je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom z zagrebškimi registrskimi tablicami in trčil v ustavljeno policijsko vozilo z vklopljenimi modrimi lučmi, nato pa še v policista, ki je stal ob vozilu.

Policist je utrpel hude telesne poškodbe, trenutno se zdravi v splošni bolnišnici v Karlovcu.

Voznika so pridržali, zoper njega pa bodo zaradi suma povzročitve prometne nesreče vložili kazensko ovadbo.

Poleg te nesreče so se dogajale še druge težave. Avtobus, ki je otroke peljal na izlet, je v Ravni Gori obtičal v snegu. Po besedah očeta ene od deklic je avtobus začel drseti. Kot kaže, so se morali med vožnjo večkrat ustaviti zaradi varnosti, naleteli pa so tudi na kolono drugih vozil, ki so imela enake težave.