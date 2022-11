'Kljub ukrepom ledenikom ni več pomoči'

Ledeniki po vsem svetu, vključno z zadnjimi v Afriki, bodo izginili do leta 2050 zaradi podnebnih sprememb, navajajo Združeni narodi v poročilu. Stalili bi se na tretjini območij svetovne dediščine v treh desetletjih. Izginili bodo tudi ledeniki na gori Kilimandžaro, prav tako ledeniki v Alpah in nacionalnem parku Yosemite v ZDA.

Poročilo, ki je narejeno na podlagi satelitskih podatkov, je objavljeno ravno v času, ko se svetovni voditelji pripravljajo na srečanje v Egiptu na konferenci o podnebnih spremembah COP27. Kljub ukrepom, ki bi jih lahko morebiti sprejeli, znanstveniki opozarjajo, da smo za preprečevanje stalitve ledenikov že prepozni in da se bodo stalili ne glede na ukrepe. Na 50 območjih svetovne dediščine ZN je bilo identificiranih približno 18.600 ledenikov. Predstavljajo skoraj 10 odstotkov ledeniškega območja Zemlje in vključujejo priznane turistične točke in kraje, svete lokalnemu prebivalstvu. Umik in izginotje ledenikov je "med najbolj dramatičnimi dokazi, da se podnebje na Zemlji segreva", piše v poročilu.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"Upamo, da se morda motimo, vendar je to pokazala znanost," je dejal projektni uradnik Unesca Tales Carvalho Resende, eden od avtorjev poročila. "Ledeniki so eden od dragocenih indikatorjev podnebnih sprememb, ker so vidni. To je nekaj, kar lahko resnično vidimo." Preostale ledenike v drugih dveh tretjinah območij svetovne dediščine ZN bi lahko rešili, vendar le, če bi svet omejil globalno segrevanje na 1,5 stopinje Celzija, pravijo avtorji. Drugo poročilo ZN prejšnji teden je pokazalo, da svet trenutno "nima verodostojne poti", da bi to dosegli. "Kar je v zgodovinskih zapisih povsem brez primere, je, kako hitro se to dogaja," je povedala Beata Csatho, glaciologinja z Univerze v Buffalu. "Sredi 20. stoletja so bili ledeniki precej stabilni," je dejala.

Nekatera območja, na katerih so ledeniki, ki naj bi izginili do leta 2050, so: Hirkanski gozdovi (Iran), Nacionalni park Durmitor (Črna gora), Nacionalni park Virunga (Demokratična republika Kongo), Huanlong, slikovito in zgodovinsko zanimivo območje (Kitajska), Nacionalni park Yellowstone (Združene države Amerike), Nacionalni park Mount Kenya (Kenija), Pireneji Mont Perdu (Francija, Španija), Nacionalni park Rwenzori Mountains (Uganda), Planota Putorana (Rusija), Swiss Tectonic Arena Sardona (Švica), Nacionalni park Nahanni (Kanada), Narodni park Lorentz (Indonezija), Naravni sistem rezervata Wrangel Island (Rusija), Narodni park Mount Kilimanjaro (Tanzanija), Nacionalni park Yosemite (Združene države Amerike), Dolomiti (Italija), Deviški gozdovi Komi (Rusija).