Kljub uveljavitvi ruske prekinitve ognja poročila o napadih

Ruski državni mediji so opolnoči po moskovskem času poročali, da je začela veljati tridnevna prekinitev ognja, ki jo je konec aprila enostransko razglasil ruski predsednik Vladimir Putin. Trajala naj bi do 10. maja, v tem času pa bo v Moskvi v petek potekala vojaška parada ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v Evropi, ki se je bo udeležilo več tujih državnikov, vključno s predsednikoma Kitajske in Brazilije.

Ukrajina ni nikoli pristala na ruski predlog, ki ga je označila kot poskus manipulacije. Kijev namesto tega poziva k 30-dnevni prekinitvi ognja, kar je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovil tudi v nagovoru v sredo zvečer. A kot je dodal, od ruske strani ni odgovora. Kijev si želi doseči daljše in trajnejše premirje, ki ne bo "veljalo le med ruskimi praznovanji".

Še nekaj ur pred uveljavitvijo prekinitve ognja sta tako Rusija kot Ukrajina izvajali letalske napade, ki so vodili v zaprtje več letališč v Rusiji, v Ukrajini pa terjali najmanj dve smrtni žrtvi.

Tudi danes obe strani poročata o napadih.