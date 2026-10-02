Kljub vrtoglavim zneskom zanimanja za najem luksuznih jaht vse več

Predstavljajte si, da imate čas in denar, radi imate morje, poleg tega vam je blizu luksuz, za katerega ste pripravljeni seči globoko v denarnico. Vse več je takšnih, ki so za en teden na prestižni jahti pripravljeni odšteti 225.000 evrov. In če ta cena zajema uporabo plovila in posadke, se dodatni stroški, kot so hrana, gorivo in privezi v pristaniščih, obračunavajo posebej. Kljub vrtoglavim zneskom pa je zanimanja za kratkoročni najem jaht vse več, pravijo na sosednjem Hrvaškem. Do konca avgusta je bilo ustvarjenih 2,7 milijona nočitev.