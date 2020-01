Razkrili, da je bilo v iranskem napadu ranjenih več pripadnikov ameriške vojske

’’Čeprav v napadu 8.januarja ni umrl noben pripadnik ameriške vojske, so jih več oskrbeli zaradi simptomov pretresa po eksploziji in so še vedno v zdravniški oskrbi,’’je sporočila koalicija, ki se bori proti ISIS v Iraku in Siriji.''Pripadniki ameriške vojske so bili prepeljani iz letalske baze Al Asad v medicinski center v Nemčiji in bazo Arifjan v Kuvajtu. Ko bodo ocenili, da so sposobni za opravljanje dolžnosti, se bodo vrnili v Irak,’’ so še sporočili.

Uradnik ameriške vojske je za CNNdejal, da je bilo v napadu poškodovanih vsaj 11 Američanov. Kot so pojasnili za CNN, podatka niso prikrivali, ampak so se njihovi simptomi pojavili dan po napadu, v bolnišnico pa so jih prepeljali preventivno. Kot del standardnega postopka so tako tiste, ki so bili na območju v času eksplozije, preventivno pregledali.

Spomnimo

Iran je prejšnji teden v odgovor na ameriško likvidacijo iranskega generalaKasema Solejamnija izstrelil rakete na bazo v Erbilu na kurdskem severu države, kjer so bili nameščeni tudi slovenski vojaki, ter na letalsko bazo Al Asad približno 160 kilometrov severozahodno od Bagdada v provinci Anbar.