Tujina

Ključna priča 'Sarajevo safarija' nenadoma umrla

Trebinje, 20. 12. 2025 15.38 pred 52 minutami 2 min branja 40

Avtor:
M.V.
Četniški vojvoda Slavko Aleksić

Slavko Aleksić, zloglasni četniški vojvoda in nekdanji vodja paravojaške enote, je umrl v Trebinju v starosti 69 let. Bil je ključna priča v preiskavi domnevnih plačanih ostrostrelskih potovanj med obleganjem Sarajeva, med katerimi je umrl več civilistov.

Po poročanju britanskega časopisa The Times je Slavko Aleksić med obleganjem Sarajeva nadzoroval judovsko pokopališče nad mestom, enega ključnih ostrostrelskih položajev, s katerega so bili civilisti izpostavljeni ognju. Srbski odvetnik Čedomir Stojković je dejal, da bi bil Aleksić izjemno pomembna priča, ker bi "lahko povedal, kdo je streljal in kdo vse je sodeloval pri organizaciji".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Smrt Slavka Aleksića je sledila kmalu po tem, ko so v Milanu začeli preiskavo domnevnih vojnih zločinov, ki so se zgodili na tako imenovanih "človeških safarijih", med katerimi so, kot je razvidno iz dokumentarnega filma Sarajevski safari iz leta 2022, tuji "turisti" iz Rusije, Kanade in Združenih držav Amerike ob koncih tedna prihajali na sarajevske hribe, da bi streljali na civiliste. V filmu, katerega avtor je slovenski režiser Miran Zupanič, je tudi navedeno, da je bila za streljanje otrok zaračunana višja cena.

Odvetnik Stojković trdi, da obstaja utemeljen sum, da je Aleksićeva smrt morda povezana s preiskavo. "Utemeljeno lahko sumimo, da je njegova smrt povezana s preiskavo človeškega safarija in da je bila vanjo vpletena srbska obveščevalna služba - je dejal Stojković."

Konec novembra je Aleksić dal intervju za srbsko televizijsko postajo, v katerem je trdil, da srbski predsednik Aleksandar Vučić nima nič skupnega z domnevno ostrostrelsko dejavnostjo. Pred tem so se v javnosti pojavile obtožbe o Vučićevi domnevni povezavi z dogodki iz obdobja obleganja Sarajeva, kar je sam večkrat odločno zanikal.

Preberi še V Italiji sprožili preiskavo o 'vikend ostrostrelcih' med obleganjem Sarajeva

Pozornost javnosti je pritegnil tudi posnetek avtomobila, ki naj bi bil v lasti Aleksića, na pokrovu motorja pa je bila človeška lobanja s čelado ZN, ki naj bi pripadala eni od bosanskih žrtev.

Nova preiskava v Italiji se je začela po tem, ko je italijanski novinar in pisatelj Ecio Gavaceni vložil kazensko ovadbo, v kateri trdi, da so obiskovalci Bosne in Hercegovine med obleganjem Sarajeva prejeli med 70.000 in 88.000 funtov (79.000 do 100.530 evrov) plačila za obisk ostrostrelskih položajev.

Preživeli iz Sarajeva pravijo, da pričakujejo najstrožje kazni, če se dokaže, da so tuji državljani resnično sodelovali pri streljanju na civiliste, in polagajo upanje v preiskavo, ki jo vodijo italijanski tožilci in bi lahko osvetlila eno najtemnejših epizod vojne v Bosni in Hercegovini.

sarajevo safari bih slavko aleksić smrt

KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Agartha enjoyer
20. 12. 2025 16.45
Rasa iz pekla pač.
Odgovori
+2
3 1
Da se mene pita..
20. 12. 2025 16.37
Nek je umro.
Odgovori
+2
3 1
kinimod
20. 12. 2025 16.33
Vse zmišljeno ! Sedaj pa se je potrebno iz dreka vben vlečt !
Odgovori
+1
3 2
koral45
20. 12. 2025 16.28
Saj tudi ko ne bo Vučiča ne bo drugače, prej so rekli, ko ne bo Miloševiča bo boljše. Če gledamo komentarje iz Srbije , lahko vidimo, da ne bo drugače.
Odgovori
+0
2 2
Yoshi3
20. 12. 2025 16.39
veru za veceru
Odgovori
+0
1 1
Muca ne grize
20. 12. 2025 16.28
Včasih maza sem jih zelo podpiral.
Odgovori
+2
2 0
mijavci
20. 12. 2025 16.21
Vse več poti je vodilo k Vučiču, tu se pa; ve ni človeka ni problema.
Odgovori
+2
5 3
Racional-ec
20. 12. 2025 16.21
Ze ko vidis tega neandertalca ti je jasno da tu nekaj ni ok
Odgovori
+4
7 3
kinky ivanović
20. 12. 2025 16.24
Nendertalci so bili veliki, močnejši in pametnejši..... mogoče malo narobna primerjava...
Odgovori
-1
3 4
koral45
20. 12. 2025 16.21
Se je naučil Vučič od Putina ta pa še prej od Staljina, (novičok ?).
Odgovori
+2
5 3
marjanovic.drazen
20. 12. 2025 16.21
Trofazni samo nad otroke in starce.
Odgovori
+2
6 4
300 let do specialista
20. 12. 2025 16.24
Ust.aši pa celo taborišča registrirajo za otroke. Humanost do Vatikana in nazaj.
Odgovori
-3
4 7
kinky ivanović
20. 12. 2025 16.28
tisti so bili kaznovani in pregnani ali ubiti. Ste pa vi delali od 1900-1945 delali isto to, samo niste mislili, da boste tudi fasali kdaj, pa ste bili šokirani.... Da ne omenjam 1500, ko ste skupaj z Otomani...delali genocid, prvi genocid tam
Odgovori
-5
0 5
Yoshi3
20. 12. 2025 16.41
Ivanović, pravi srbski priimek.
Odgovori
+1
1 0
Yoshi3
20. 12. 2025 16.42
Kockasti, to je bolj vaša domena. Taborišča smrti za otroke pa to.
Odgovori
+1
1 0
kinky ivanović
20. 12. 2025 16.48
hehe Ivanović, vi še Ivan nimate ampak Jovan, ampak OK, razumem...Rabili ste črnogorce in pa ruse, da vas sestavijo...pa tudi Ivanoviće potem dobili
Odgovori
0 0
kinky ivanović
20. 12. 2025 16.49
Ivanovići so stari Hrvati, ki so naselili Rdečo hrvatsko in šli v Črno goro. Vi pa furate Jovana, sori. Mi pa isto kot stari slovani in Rusi, Ivana....zato Ivanović in ne Jovanović
Odgovori
0 0
kinky ivanović
20. 12. 2025 16.21
lahko bi bili hvaležni, da jih je Osman paša pustil pri življenju, celo vključeval jih je v nižje sloje vojske predvsem v pešake, ki so bili bolj ranljivi....Očitno oni nasprotnike ne bi ravno pustili pri življenju...ni bilo te milosti, kot jo ima Koran za jude, kristjane....
Odgovori
-4
2 6
AugustLandmesser
20. 12. 2025 16.17
če bi tale pacinet imel kaj povedati bi to že stokrat sčvekal
Odgovori
-7
2 9
Agartha enjoyer
20. 12. 2025 16.15
Čedoti se upajo sam nad civili znašati.
Odgovori
+11
15 4
kinky ivanović
20. 12. 2025 16.17
in to že od tam 1870... pa še danes ponosni v srbiji na njih..in na pobijanje nedolžnih, ki so jih delali v imenu srbije
Odgovori
+8
11 3
Buci in Bobo
20. 12. 2025 16.09
Umrl je zaradi negativne energije, ki je nastala ker so vsi misilili o njemu.
Odgovori
+5
8 3
kinky ivanović
20. 12. 2025 16.05
seveda je umrl.... od '' starosti ''
Odgovori
-2
4 6
kinky ivanović
20. 12. 2025 16.05
odkar so jezne vlaške družine prevzele totalno srbski narod po iztrebljanju slovanov....so se dogajala grozodejstva in še danes se...npr kanibalizem, ki se dogaja sedaj....
Odgovori
+2
7 5
bu?e24 1
20. 12. 2025 16.22
Vlada jim bosanski srb
Odgovori
+2
2 0
kinky ivanović
20. 12. 2025 16.25
Vučko je bosanski srb in vlah, seveda je
Odgovori
+2
2 0
Yoshi3
20. 12. 2025 16.38
Ivanović, pravo SRB priimek
Odgovori
0 0
3320.
20. 12. 2025 16.03
Safari so imeli bošnjaki nad srbi.
Odgovori
-20
6 26
kinky ivanović
20. 12. 2025 16.03
Ma nemoj....
Odgovori
+14
18 4
3320.
20. 12. 2025 16.08
ma moj
Odgovori
-8
5 13
Buci in Bobo
20. 12. 2025 16.10
Lažeš čim odpreš usta. Taki ste.
Odgovori
+12
14 2
Racional-ec
20. 12. 2025 16.20
Ja, verjetn so vas tut napadl z grabljwmi in vilami vi oa nad njih s tanki in avioni. Zakaj nihce od vas nima mu da rec ja nekateri so to naredili in to je treba obsoditi? Zakaj?
Odgovori
+4
4 0
jablan
20. 12. 2025 16.23
🐑
Odgovori
+0
1 1
