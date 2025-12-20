Ključna priča 'Sarajevo safarija' nenadoma umrla

Po poročanju britanskega časopisa The Times je Slavko Aleksić med obleganjem Sarajeva nadzoroval judovsko pokopališče nad mestom, enega ključnih ostrostrelskih položajev, s katerega so bili civilisti izpostavljeni ognju. Srbski odvetnik Čedomir Stojković je dejal, da bi bil Aleksić izjemno pomembna priča, ker b i "lahko povedal, kdo je streljal in kdo vse je sodeloval pri organizaciji" .

Smrt Slavka Aleksića je sledila kmalu po tem, ko so v Milanu začeli preiskavo domnevnih vojnih zločinov, ki so se zgodili na tako imenovanih "človeških safarijih", med katerimi so, kot je razvidno iz dokumentarnega filma Sarajevski safari iz leta 2022, tuji "turisti" iz Rusije, Kanade in Združenih držav Amerike ob koncih tedna prihajali na sarajevske hribe, da bi streljali na civiliste. V filmu, katerega avtor je slovenski režiser Miran Zupanič, je tudi navedeno, da je bila za streljanje otrok zaračunana višja cena.

Odvetnik Stojković trdi, da obstaja utemeljen sum, da je Aleksićeva smrt morda povezana s preiskavo. "Utemeljeno lahko sumimo, da je njegova smrt povezana s preiskavo človeškega safarija in da je bila vanjo vpletena srbska obveščevalna služba - je dejal Stojković."

Konec novembra je Aleksić dal intervju za srbsko televizijsko postajo, v katerem je trdil, da srbski predsednik Aleksandar Vučić nima nič skupnega z domnevno ostrostrelsko dejavnostjo. Pred tem so se v javnosti pojavile obtožbe o Vučićevi domnevni povezavi z dogodki iz obdobja obleganja Sarajeva, kar je sam večkrat odločno zanikal.