Ključna priča 'Sarajevo safarija' nenadoma umrla

Po poročanju britanskega časopisa The Times je Slavko Aleksić med obleganjem Sarajeva nadzoroval judovsko pokopališče nad mestom, enega ključnih ostrostrelskih položajev, s katerega so bili civilisti izpostavljeni ognju. Srbski odvetnik Čedomir Stojković je dejal, da bi bil Aleksić izjemno pomembna priča, ker bi "lahko povedal, kdo je streljal in kdo vse je sodeloval pri organizaciji".
Smrt Slavka Aleksića je sledila kmalu po tem, ko so v Milanu začeli preiskavo domnevnih vojnih zločinov, ki so se zgodili na tako imenovanih "človeških safarijih", med katerimi so, kot je razvidno iz dokumentarnega filma Sarajevski safari iz leta 2022, tuji "turisti" iz Rusije, Kanade in Združenih držav Amerike ob koncih tedna prihajali na sarajevske hribe, da bi streljali na civiliste. V filmu, katerega avtor je slovenski režiser Miran Zupanič, je tudi navedeno, da je bila za streljanje otrok zaračunana višja cena.
Odvetnik Stojković trdi, da obstaja utemeljen sum, da je Aleksićeva smrt morda povezana s preiskavo. "Utemeljeno lahko sumimo, da je njegova smrt povezana s preiskavo človeškega safarija in da je bila vanjo vpletena srbska obveščevalna služba - je dejal Stojković."
Konec novembra je Aleksić dal intervju za srbsko televizijsko postajo, v katerem je trdil, da srbski predsednik Aleksandar Vučić nima nič skupnega z domnevno ostrostrelsko dejavnostjo. Pred tem so se v javnosti pojavile obtožbe o Vučićevi domnevni povezavi z dogodki iz obdobja obleganja Sarajeva, kar je sam večkrat odločno zanikal.
Pozornost javnosti je pritegnil tudi posnetek avtomobila, ki naj bi bil v lasti Aleksića, na pokrovu motorja pa je bila človeška lobanja s čelado ZN, ki naj bi pripadala eni od bosanskih žrtev.
Nova preiskava v Italiji se je začela po tem, ko je italijanski novinar in pisatelj Ecio Gavaceni vložil kazensko ovadbo, v kateri trdi, da so obiskovalci Bosne in Hercegovine med obleganjem Sarajeva prejeli med 70.000 in 88.000 funtov (79.000 do 100.530 evrov) plačila za obisk ostrostrelskih položajev.
Preživeli iz Sarajeva pravijo, da pričakujejo najstrožje kazni, če se dokaže, da so tuji državljani resnično sodelovali pri streljanju na civiliste, in polagajo upanje v preiskavo, ki jo vodijo italijanski tožilci in bi lahko osvetlila eno najtemnejših epizod vojne v Bosni in Hercegovini.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.