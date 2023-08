'Klubu' največjih gospodarstev v vzponu se priključuje šest novih držav

Ameriški uradniki sicer dvomijo, da bi lahko Brics postal njihov geopolitični tekmec, saj so blok opisali kot zelo raznoliko zbirko držav, v kateri so tako prijatelji kot tekmeci, navaja Guardian. Brics je raznolika mešanica velikih in majhnih gospodarstev, demokratičnih in avtoritarnih držav, to raznolikost pa odražajo tudi kandidati za članstvo in tisti, ki so bili sprejeti. Kljub razlikam pa so voditelji Bricsa izrazili skupno prepričanje, da v mednarodnem sistemu prevladujejo zahodne države in institucije ter da te ne služijo interesom držav v razvoju.