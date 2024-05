Kmalu bomo lahko o življenju Angele Merkel brali v knjigi

Po napovedih naj bi spomini bivše nemške kanclerke na okoli 700 straneh izšli v 30 državah. Knjigo je Merklova napisala skupaj s svojo dolgoletno politično svetovalko Beate Baumann.

Merklova je v času svojega kanclerskega mandata prestala številne krize, vključno z begunsko krizo leta 2015 in pandemijo covida-19. Po navedbah založbe se bo knjiga ozrla na kanclerkino življenje in delo v dveh nemških državah, na 35 let v nekdanji komunistični DR Nemčiji ter na 35 let v ponovno združeni Nemčiji.