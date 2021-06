Kmalu konec stroškov mobilnega gostovanja na zahodnem Balkanu

Države zahodnega Balkana so sporazum podpisale pod pokroviteljstvom EU. "Podpis regionalnega sporazuma o roamingu je dokaz, da v regiji obstaja močna politična volja za digitalno transformacijo celotnega zahodnega Balkana," je takrat sporočila evropska komisarka za digitalno družbo in gospodarstvo Mariya Gabriel .

Voditelji držav zahodnega Balkana so se o znižanju stroškov mobilnega gostovanja dogovorili pred tremi leti, aprila 2019 pa so podpisali regionalni sporazum. Ta je določil, da zahodnobalkanska šesterica – BiH, Albanija, Kosovo, Severna Makedonija, Črna gora in Srbija – v prvi fazi s 1. julijem 2019 znižajo te stroške za 27 odstotkov, s 1. julijem 2021 pa jih povsem ukinejo.

Minuli petek je bilo na to temo ministrsko srečanje v Podgorici. "Navdahnjeni s strani EU smo zagotovili, da bodo državljani zahodnega Balkana lahko v regiji od 1. julija dalje klicali, pošiljali sporočila in brskali po spletu brez stroškov gostovanj," je povedal makedonski minister za informacijsko družbo in administracijo Jeton Shaqiri.

Tako kot nekdanja evropska komisarka pred dvema letoma je tudi Shaqiri izpostavil, da gre šele za začetek. Poudaril je pomen sporazuma, ki da je predpogoj za zmanjšanje stroškov gostovanja med državami zahodnega Balkana in EU.

Spomnil je tudi na lani v Tirani podpisani memorandum o omrežjih 5G, interoperabilnosti in zaupnih storitvah ter napovedal okrepljeno sodelovanje v regiji in vlaganja v omrežja in infrastrukturo, vse z namenom izboljšanja kakovosti in hitrosti komunikacij.