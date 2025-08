Kmalu po vzletu trčili v ptice in takoj zaprosili za zasilni pristanek

Kot razkrivajo fotografije, je imelo letalo močno poškodovan nos. Uničeni so bili tudi senzorji za zaznavanje vremena.

Po trku so na letalu aktivirali vse varnostne ukrepe, na letališču pa preusmerili promet, da se je letalo lahko čim prej vrnilo na tla.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Potniki, ki so si morali med zasilnim pristankom nadeti maske, so proti Parizu poleteli z večurno zamudo, poročajo španski mediji.

Poškodovano letalo so odstranili z vzletno-pristajalne steze. Tako potniki kot posadka so ostali nepoškodovani, so za Anteno3 sporočili iz letalske družbe.