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Kmalu prepoved kajenja in vejpanja na terasah lokalov in parkih?

Madrid, 22. 07. 2026 10.46 pred 38 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Kajenje na terasi

Španska manjšinska vlada je v torek potrdila osnutek zakona, s katerim namerava prepovedati kajenje in vejpanje na terasah lokalov, v parkih in na plažah. Obenem bi zakon prepovedal uporabo tobaka mladoletnikom in preprečil oglaševanje in sponzoriranje tobačnih izdelkov, ki predstavljajo grožnjo javnemu zdravju.

Ministrica za zdravje Monica Garcia je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP povedala, da je namen zakona razširiti zakon o prepovedi kajenja v notranjih prostorih, ki so ga v Španiji sprejeli leta 2010, in s tem "zaščititi javno zdravje ter omogočiti generacijo brez tobaka".

Prepoved kajenja
Prepoved kajenja
FOTO: Shutterstock

"Smoter je enostaven: narediti zrak v skupnih prostorih čistejši," je povedala ob razgrnitvi zakona. Ob tem je dodala, da bodo zavoljo zakona denimo nosečnice in ljudje z astmo lahko uživali na terasi restavracije, ne da bi bili izpostavljeni dimu.

Osnutek zakona mora sedaj sprejeti še španski parlament, v katerem vlada nima večine.

Kot navaja AFP, je nasprotovanje zakonu predvidoma pričakovati v storitvenem sektorju, predvsem zaradi velike priljubljenosti posedanja na terasah med poletno vročino. V Španiji naj bi vsakodnevno kadilo okoli 26 odstotkov prebivalstva, kažejo podatki zdravstvenega ministrstva iz leta 2024. Letno pa naj bi kajenje povzročilo okoli 50.000 smrti.

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KOMENTARJI3

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kryptix
22. 07. 2026 11.29
Čedalje bolj smo podobni Kitajcem.
Odgovori
0 0
Roadkill
22. 07. 2026 11.18
A dihamo še lahko?
Odgovori
+1
1 0
bronco60
22. 07. 2026 11.02
Nisem kadilec, ampak, to je pa že krepko kratenje človekovih pravic uživanja. Saj ne počnejo kriminalnih dejanj, lepo so se nam umaknili iz zaprtih prostorov, zdej jih bodo pa še z plaže preganjal, ej,ej,ej.
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+2
2 0
bibaleze
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