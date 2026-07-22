Kmalu prepoved kajenja in vejpanja na terasah lokalov in parkih?

Ministrica za zdravje Monica Garcia je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP povedala, da je namen zakona razširiti zakon o prepovedi kajenja v notranjih prostorih, ki so ga v Španiji sprejeli leta 2010, in s tem "zaščititi javno zdravje ter omogočiti generacijo brez tobaka".

"Smoter je enostaven: narediti zrak v skupnih prostorih čistejši," je povedala ob razgrnitvi zakona. Ob tem je dodala, da bodo zavoljo zakona denimo nosečnice in ljudje z astmo lahko uživali na terasi restavracije, ne da bi bili izpostavljeni dimu.

Osnutek zakona mora sedaj sprejeti še španski parlament, v katerem vlada nima večine.

Kot navaja AFP, je nasprotovanje zakonu predvidoma pričakovati v storitvenem sektorju, predvsem zaradi velike priljubljenosti posedanja na terasah med poletno vročino. V Španiji naj bi vsakodnevno kadilo okoli 26 odstotkov prebivalstva, kažejo podatki zdravstvenega ministrstva iz leta 2024. Letno pa naj bi kajenje povzročilo okoli 50.000 smrti.