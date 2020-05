Kmalu ukinjajo mostnino za uporabo mostu na Krk

Pripojitev ARZ in HAC bo trajala nekaj mesecev, mostnina bi se tako ukinila jeseni, a Jutarnji List piše, da HAC išče pravno rešitev, kako bi lahko sprejeli odlok o ukinitvi že prej, morda že 15. junija. "Vedno sem bil za ukinitev mostnine za otok Krk, a to ni bilo mogoče narediti, saj so se vedno uprle banke, ki so kreditirale ARZ," je dejal hrvaški minister za promet Oleg Butković , a sam ni želel ugibati o datumu, ko bi se ukinitev lahko zgodila.

ARZ je od mostnine za uporabo mostu na Krk letno dobil okoli 60 milijonov kun brez DDV-ja (osem milijonov evrov), 27 milijonov kun ( 3,8 milijona evrov) pa je država v posebni shemi namenila prebivalcem otokov Lošinj, Cres in Krk, ki so tako bili oproščeni plačila. Ideja, da z vsemi avtocestami na Hrvaškem, ki niso bile pod upravljanjem koncesionarjev, upravljajo Hrvaške avtoceste, je stara že nekaj let. A proces združitve, kot piše Jutarnji, ni bil tako enostaven, da bi se to lahko zgodilo čez noč.

Cestnine ne bodo nižje

Združevanje podjetij se je po besedah ministra začelo še leta 2017. Do leta 2020 je bilo že podjetje za vzdrževanje in plačilo cestnin (HAC ONC) pripojeno hrvaškim avtocestam, tako so vsi stroški in upravljanje padli pod HAC. Minister Butković je sicer razkril, da med poletnimi meseci ne bo več sezonske podražitve cestnin za deset odstotkov, a da ne bo pocenitev, kot so najprej razmišljali.