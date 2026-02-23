Kmetje nezadovoljni, blokirali bodo številne ceste v državi

Protest kmetov se je začel 11. februarja z blokado magistrale pri Čačku, nato pa se je razširil na druge kraje po Srbiji. V torek bodo kmetje protest zaostrili ter ob 10. uri blokirali številne magistralne, regionalne in lokalne ceste po Srbiji, so v nedeljo po poročanju srbske tiskovne agencije Beta na skupnem sestanku sklenili predstavniki 32 kmetijskih združenj.
"Resnično nisem pričakoval, da bo na sestanku toliko združenj," je dejal Dušan Tornjanski iz Združenja Banat za N1 Srbija. "To samo kaže, koliko ljudi je v težavah. Odziv kmetov kaže veliko nezadovoljstvo v kmetijstvu."
Kot je dodal, najverjetneje ne bodo odšli proti prestolnici. "Menimo, da je morda boljša varianta, da smo razporejeni po vsej Srbiji, kot da gremo vsi v Beograd." Tornjanski je povedal, da kmetje vztrajajo pri svojih zahtevah, razen če država ne najde boljše rešitve. "Morda bomo to sprejeli, ne vem, bomo videli. To, kar so za zdaj predlagali, niti približno ne rešuje naših problemov," je poudaril.
Kmetje so v pismu, ki so ga poslali srbski vladi in ga povzemajo tamkajšnji mediji, zahtevali takojšnjo zaustavitev celotnega uvoza vseh kmetijskih izdelkov in obveznost države, da odkupi obstoječe presežke za državne blagovne rezerve.
V pismu so še pozvali k nujni rešitvi problema odkupa mleka za vse proizvajalce, pri katerih je bil odkup ustavljen, ter zahtevali, da vlada po stabilizaciji trga uvede kvote ter obvezne inšpekcijske nadzore in laboratorijske analize vseh kmetijskih izdelkov na mejnih prehodih.
Srbski kmetijski minister Dragan Glamočić je v nedeljo sporočil, da bodo v naslednjih desetih dneh objavili dva javna razpisa za kmete – enega za poljedelstvo, drugega pa za ugodne kredite. Dodal je še, da bodo samo marca na račune kmetov, ki se ukvarjajo s poljedelstvom, nakazali 38 milijard dinarjev (325 milijonov evrov).
Zadnji večji protest srbskih kmetov je bil maja 2023, ko so kmetje zaradi nezadovoljstva nad stanjem v kmetijstvu protestirali in blokirali ceste v Vojvodini in osrednji Srbiji. Po osmih dnevih so dosegli dogovor z vlado, ki pa po njihovih zdajšnjih navedbah ni izpolnila vseh zahtev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.