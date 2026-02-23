Kmetje nezadovoljni, blokirali bodo številne ceste v državi

Protest kmetov se je začel 11. februarja z blokado magistrale pri Čačku, nato pa se je razširil na druge kraje po Srbiji. V torek bodo kmetje protest zaostrili ter ob 10. uri blokirali številne magistralne, regionalne in lokalne ceste po Srbiji, so v nedeljo po poročanju srbske tiskovne agencije Beta na skupnem sestanku sklenili predstavniki 32 kmetijskih združenj.

"Resnično nisem pričakoval, da bo na sestanku toliko združenj," je dejal Dušan Tornjanski iz Združenja Banat za N1 Srbija. "To samo kaže, koliko ljudi je v težavah. Odziv kmetov kaže veliko nezadovoljstvo v kmetijstvu."

Kot je dodal, najverjetneje ne bodo odšli proti prestolnici. "Menimo, da je morda boljša varianta, da smo razporejeni po vsej Srbiji, kot da gremo vsi v Beograd." Tornjanski je povedal, da kmetje vztrajajo pri svojih zahtevah, razen če država ne najde boljše rešitve. "Morda bomo to sprejeli, ne vem, bomo videli. To, kar so za zdaj predlagali, niti približno ne rešuje naših problemov," je poudaril.