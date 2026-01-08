Kmetje v Parizu s traktorji proti trgovinskemu sporazumu

Na ducate traktorjev je v okviru protesta, ki ga organizira sindikat Podeželska konfederacija, še pred zoro doseglo francosko prestolnico in zapeljalo po pariških ulicah, pri čemer so nekateri dosegli tudi Eifflov stolp in Slavolok zmage, poroča AFP. "Dejali smo, da bomo prišli v Pariz, tukaj smo," je dejal Ludovic Ducloux iz omenjenega sindikata. Predsednik sindikata Bertrand Venteau je za AFP dejal, da nameravajo kmetje mirno protestirati pri pariških znamenitostih, tudi če to pomeni, da bodo na koncu pristali v pridržanju. Tiskovna predstavnica francoske vlade Maud Bregeon je v pogovoru za radio France Info opozorila pred "nezakonitimi" dejanji in dejala, da francoske oblasti dogajanja "ne bodo mirno gledale".

V protestu v bližini mesta Ordeaux je po podatkih lokalnih oblasti medtem okoli 40 kmetijskih vozil blokiralo dostop do skladišča goriva, še poroča AFP. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa na avtocestnih priključkih v več zveznih deželah protestirajo tudi nemški kmetje. Kmetje s protesti izražajo nasprotovanje sporazumu med EU in južnoameriškim gospodarskim blokom Mercosur, o katerem so v sredo na neformalnem srečanju govorili kmetijski ministri članic EU, predstavniki držav pa naj bi o njem odločali v petek. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je po srečanju ocenil, da trgovinski sporazum ustrezno naslavlja skrbi evropskega kmetijskega sektorja. Med drugim je izpostavil varovalke za zaščito evropskega kmetijskega trga pred negativnimi učinki sporazuma, nadzorne ukrepe ter mehanizem za pomoč kmetom v primeru kriz v okviru prihodnjega dolgoročnega proračuna EU.

Protest kmetov v Parizu FOTO: AP