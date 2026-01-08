Naslovnica
Tujina

Kmetje v Parizu s traktorji proti trgovinskemu sporazumu

Pariz, 08. 01. 2026 13.21 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
STA L.M.
Protest kmetov v Parizu

Številni francoski kmetje so se s traktorji odpravili v Pariz, kjer na protestu nasprotujejo sporazumu med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur. O sporazumu bodo članice EU predvidoma odločale v petek.

Na ducate traktorjev je v okviru protesta, ki ga organizira sindikat Podeželska konfederacija, še pred zoro doseglo francosko prestolnico in zapeljalo po pariških ulicah, pri čemer so nekateri dosegli tudi Eifflov stolp in Slavolok zmage, poroča AFP.

"Dejali smo, da bomo prišli v Pariz, tukaj smo," je dejal Ludovic Ducloux iz omenjenega sindikata.

Predsednik sindikata Bertrand Venteau je za AFP dejal, da nameravajo kmetje mirno protestirati pri pariških znamenitostih, tudi če to pomeni, da bodo na koncu pristali v pridržanju.

Tiskovna predstavnica francoske vlade Maud Bregeon je v pogovoru za radio France Info opozorila pred "nezakonitimi" dejanji in dejala, da francoske oblasti dogajanja "ne bodo mirno gledale".

V protestu v bližini mesta Ordeaux je po podatkih lokalnih oblasti medtem okoli 40 kmetijskih vozil blokiralo dostop do skladišča goriva, še poroča AFP.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa na avtocestnih priključkih v več zveznih deželah protestirajo tudi nemški kmetje.

Kmetje s protesti izražajo nasprotovanje sporazumu med EU in južnoameriškim gospodarskim blokom Mercosur, o katerem so v sredo na neformalnem srečanju govorili kmetijski ministri članic EU, predstavniki držav pa naj bi o njem odločali v petek.

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je po srečanju ocenil, da trgovinski sporazum ustrezno naslavlja skrbi evropskega kmetijskega sektorja. Med drugim je izpostavil varovalke za zaščito evropskega kmetijskega trga pred negativnimi učinki sporazuma, nadzorne ukrepe ter mehanizem za pomoč kmetom v primeru kriz v okviru prihodnjega dolgoročnega proračuna EU.

Protest kmetov v Parizu
Protest kmetov v Parizu
FOTO: AP

Slovenska kmetijska ministrica Mateja Čalušić je po srečanju izrazila prepričanje, da so omenjene varovalke dovolj močne. Glede vpliva trgovinskega sporazuma med EU in Mercosurjem, ki pred podpisom potrebuje še podporo članic unije, je ocenila, da je Slovenija izredno majhen trg, in da se pričakuje manjši vpliv na gospodarstvo in kmetijstvo.

Decembra 2024 sklenjeni sporazum med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom sicer predvideva postopno znižanje carin na uvoz ključnih industrijskih in več agroživilskih proizvodov iz EU v Južno Ameriko.

Južnoameriški kmetje pa bodo med drugim v EU lažje izvažali govedino, perutnino in sladkor, a bo trgovina s temi dobrinami zaščitena s kvotami in posebnimi ukrepi. Podpis je bil sprva predviden za konec decembra, vendar pa so ga zaradi nezadostne podpore med članicami unije preložili. Če bo v petek prejel zadostno podporo, bi ga lahko podpisali v ponedeljek.

kmetje protest Pariz EU trgovinski sporazum

Španija in BiH pripravljeni poslati vojsko v Palestino

Na shodu v Rimu znova odmeval fašistični pozdrav

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
08. 01. 2026 14.29
naša ministrica Matejčica sploh ve o čem je govora?
Odgovori
+1
1 0
dron
08. 01. 2026 14.48
če bi imela tebe z IQ-jem dnevne sobe za svetovalca, potem bi še verjel😉
Odgovori
0 0
hojladri123
08. 01. 2026 14.23
Na koncu bo tako kot bo rekel žid in amerikanec, pa lahko kmetje delajo salte po Parizu, Bruslju, Berlinu ali Ljubljani
Odgovori
+3
3 0
gremonazaj
08. 01. 2026 14.19
Zakaj nimamo za tako pomembne zadeve referendum. Raje jem malo in kvalitetno kakor ameriško in nezdravo. Za take pokvarjene dogovore bomo morali stopiti skupaj.
Odgovori
0 0
NeMoresVerjet
08. 01. 2026 14.17
To, da moramo uvazati perutnino ni nic drugega kot totalna blamaza in sramota. Prvo prepovejo/omejijo svinjino in govedino zaradi Co2, potem zacnejo uvazati iz drugega konca sveta, da nam bodo lahko z "zelenimi" TANKERJI dostavljali hrano, katere vzgoja je izven nase kontrole. Bruselj -> tupi, glupi, nori ali pa kar vse.
Odgovori
+2
2 0
bb5a
08. 01. 2026 14.10
Eu bo spet šel nad njih z vodnimi topovi, namesto da bi jih poslušal... mediji pa spet ne bodo nič poročal...demokracija na vrhuncu!
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
