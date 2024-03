Zasedanje kmetijskih ministrov spremljajo protesti s traktorji

Kot poroča Politico, so kmetje danes zjutraj prispeli v evropsko četrt Bruslja. S traktorji so obkrožili trg Place du Luxembourg pred Evropskim parlamentom. Tam so ob zvokih uspešnice Stayin' Alive skupine Bee Gees prižgali kres. S traktorji so blokirali več dovoznih cest okoli evropskih institucij.

Posebni odbor za kmetijstvo, v katerem so zastopane države članice, je medtem danes podprl spremembe določenih t. i. dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (GAEC), ki so namenjeni varovanju okolja in podnebja in jih morajo kmetje upoštevati, če želijo prejeti neposredne podpore iz skupne kmetijske politike (SKP). Spremembe bi v skladu s predlogom Bruslja veljale do konca trenutnega programa SKP leta 2027.

Podprli so spremembo GAEC 8, ki v skladu s trenutnimi pravili predvideva, da morajo kmetje del ornih površin pustiti neobdelan. Po novem bi bila obvezna le ohranitev obstoječih krajinskih značilnosti. Obenem pa bi države kmete prek ekoshem spodbujale, da del ornih površin namenijo neproduktivnim površinam ali za nove krajinske značilnosti, kot so drevesa ali živa meja. To bi bilo za kmete prostovoljno.

Drugi pogoj, spremembo katerega so podprle članice, se nanaša na kolobarjenje na ornih zemljiščih. V okviru GAEC 7 bi se lahko članice namesto za kolobarjenje odločile za diverzifikacijo posevkov. Kot so sporočili iz Sveta EU, je to za kmete manj zahtevno, predvsem na območjih, izpostavljenih suši ali obilnim padavinam.