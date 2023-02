'Ko bodo na Kosovu vzpostavili skupnost srbskih občin, bom prišel v Bruselj'

Borrell je Vučića in Kurtija v Bruselj povabil na pogovore o predlogu Evropske unije za normalizacijo odnosov med državama. "Zaprosil bom oba voditelja za močno podporo, da bi se izognili kakršnemu koli stopnjevanju razmer, in ju vprašal, ali delata resno na predlogu, ker je to edina rešitev za normalizacijo odnosov. Šli smo iz krize v krizo. Zdaj je čas za umiritev in konstruktivno delo," je izjavil Borrell ob robu vrha EU.

Vučić je minuli mesec izrazil pripravljenost za uveljavitev sporazuma, v četrtek pa je sporočil, da v Bruselj ne bo prišel, dokler na severu Kosova ne bodo vzpostavili skupnosti srbskih občin.

"Povabite me na turistični obisk, a me ne zanima. V Bruslju sem bil 200-krat. Če me vabite, me obvestite, da so vzpostavili skupnost srbskih občin. Ko bodo storili to, bom prišel na pogovore o vsem drugem," je dejal po poročanju srbske nacionalne televizije RTS.