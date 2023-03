'Ko bodo pogoji za vrnitev v Ukrajino varni, bo Rusija vrnila vse ukrajinske otroke'

Po podatkih ukrajinske vlade naj bi bilo od začetka spopadov v Rusijo ali na območja pod ruskim nadzorom premeščenih več kot 16.000 otrok. Preiskovalci ZN trdijo, da je to vojni zločin.

Humanitarni raziskovalni laboratorij (HRL) Fakultete za javno zdravje Yale je preverjal 6000 ukrajinskih otrok, ki jih je pridržala ruska vlada. Poročilo, ki so ga izdali, pa navaja, da je po Rusiji razkropljenih 43 taborišč. "11 od teh taborišč je oddaljenih več kot 500 kilometrov od ukrajinske meje z Rusijo, vključno z dvema taboriščema v Sibiriji in enim na ruskem Daljnem vzhodu."

Otroci so nastanjeni v taboriščih po vsej Rusiji

Otroci naj bi bili izpostavljeni slabemu ravnanju, prisiljeni naj bi bili nositi umazana oblačila, nekateri so se upirali, njihovi "novi starši" pa naj bi nanje kričali. Poročilo še navaja, da mlajši otroci ne bodo več mogli stopiti v kontakt s svojimi družinami. Otroci so komisiji ZN povedali, da nekateri s posebnimi potrebami niso bili deležni ustrezne oskrbe in zdravil.