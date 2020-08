Ko bodo republikanci Trumpa potrjevali kot svojega kandidata, mediji ne bodo prisotni

Delegati naj bi se 24. avgusta zbrali v mestu Charlotte, poroča BBC. Prav veliko izbire, da glasujejo proti Trumpu, sicer nimajo, saj je ta edini kandidat, bo pa to uradna potrditev, da se bo potegoval za ponovno izvolitev na predsedniški položaj.

Trump je sicer med republikanci precej kontroverzen lik, že na zadnjih volitvah, kjer mu je nato uspel veliki met in je zmagal, si je marsikdo med njimi želel, da bi republikanske barve zastopal kakšen drug kandidat, tudi obdobje, ko vodi državo, pa je polno vzponov in padcev v odnosih med predsednikom in stranko, še posebej med tistim delom, ki meni, da z svojo razvpitostjo, neposrečenimi objavami na Twitterju in netaktnostjo - ogroža ugled stranke. Mu pa ne manjka niti podpornikov, ki menijo, da je bil edini kandidat, ki je lahko premagal Hillary Clinton.

Tokrat mu bo nasproti stal Joe Biden, ki mu javnomnenjske ankete kažejo precejšnjo podporo, ne manjka pa niti tistih, ki jih skrbi njegovo zdravstveno stanje, še posebej ugibanja ali morda ne trpi za zgodnjimi znaki demence.

Ali bo v Charlotte potoval tudi Trump, še ni znano. Ta ima ogromno dela zaradi posledic pandemije novega koronavirusa, zaradi katere se je močno povečala brezposelnost, številnim Američanom grozi, da jih bodo izselili iz stanovanj, dogovora o velikem paketu pomoči pa ni, prav tako bi rad del politike ukinil ali znižal okoli 500 evrov tedenske pomoči brezposelnim, ki zdaj številne družine rešuje pred padcem v popolno revščino.