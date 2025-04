Trump zapisal: 'Sedaj je čas, da kupujete', nato zamrznil carine. Borze poskočile

Delniški indeksi so zabeležili največjo enodnevno rast v zadnjih letih, pri čemer je S&P 500 (.SPX) zabeležil največjo rast od leta 2008, medtem ko je na vrednosti pridobil tudi dolar, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump razglasil začasno zamrznitev carinskih ukrepov. Finančni trgi so bili sicer več dni v rdečem, vmes pa je zgolj informacija, da Trump razmišlja o zamrznitvi carin, pognala indekse močno navzgor in jih po zanikanju Bele hiše spet spustila še nižje.

Ekstremna volatilnost oz. nestanovitnost trgov se tako nadaljuje. Le nekaj ur pred objavo novice o zamrznitvi carin, z izjemo Kitajske, je Trump na družbenem omrežju v objavi zapisal: "Sedaj je odličen čas, da kupujete".