Ko je bil najbolj 'na tleh', je s srečko zadel več kot 200.000 evrov

"Bil sem v zelo slabi koži,"je Joe Camp dejal v sporočilu za javnost NC Lottery. "Ampak imam družino in prijatelje, ki so mi govorili, naj ne obupam, naj verjamem vase."In kot kaže se je izplačalo. Dobesedno. In to v višini 250.000 dolarjev oziroma 203.525 evrov.

"V četrtek zjutraj sem šel v trgovino in kot ponavadi kupil srečko,"je dejal Camp. "Kupil sem dve srečki. Na prvi nisem dobil ničesar, zato sem popraskal še drugo. Sredi bencinske črpalke me je vrglo na kolena."

Camp, oče in dedek, je zadel na srečki Gold Rush. Denar namerava porabiti za svojo družino. Pravi, da želi varčevati za hčerino izobrazbo in kupiti nov dom, ki ga bodo lahko podedovali njegovi najdražji.

"Z dobitkom nameravam hčerki omogočiti lepo prihodnost,"je dejal. "Želim, da nekaj imamo. Nikoli nisem imel ničesar. Iz družine nihče ni ničesar nikoli zapustil potomcem, jaz pa si želim storiti prav to."