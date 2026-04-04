Ko je zapuščal nočni klub, so ga obkolili in pretepli

Net.hr poroča o "brutalnem" napadu na 25-letnika, ki se je v središču hrvaške prestolnice zgodil v noči na soboto. Ko je mladenič zapuščal nočni klub na Tkalčićevi ulici, ga je namreč nenadoma obkolila skupina ljudi in ga pretepla.

"Več neznanih storilcev se je približalo 25-letniku in ga fizično napadlo," je zapisano v policijski izjavi. Žrtvi so zdravniško pomoč nudili v bolnišnici, kjer so ugotovili, da je v napadu utrpel hude poškodbe.