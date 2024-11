Ko je želela prekiniti razmerje, je najstnik 15-letnico 36-krat zabodel

Tožilec je na sodišču v Newcastlu pojasnil, da je bil MacPhail, ki je bil v času umora star 16 let (zdaj 17), Hollyjin prvi in edini fant in da je šlo na začetku za "tipično najstniško razmerje". Vendar pa je s časom MacPhail postajal vse bolj obseden s Holly. Želel je vedeti, kje je in s kom gre ven. Hollyjina mati, Micala Trussler , je rekla, da je bila njena hči žrtev družinskega nasilja. Žal je bila Molly premlada, da bi nasilje, ki se je dogajalo, po britanski zakonodaji lahko označili za nasilje v družini. Trusslerjeva bo zato podala pobudo za spremembo zakonodaje, pri čemer so jo podprli tudi predstavniki policije.

Logan MacPhail je januarja 2023 v Hexhamu v Northumberlandu umoril 15-letno Holly Newton . Sodnik Hilliard je napad na Holly opisal kot "grozljiv in brutalen", poroča The Guardien .

MacPhail je Holly, potem ko je skušala razmerje z njim prekiniti, najprej eno uro zalezoval in zasledoval, ko se je po šoli s prijatelji odpravila v mesto, nato pa jo je v zakotni ulici 36-krat zabodel.

Sodnik je povedal, da je imelo razmerje med MacPhailom in Holly "svoje vzpone in padce", a da to ni bilo nič nenavadnega. Ko pa je Holly nakazala, da je razmerja konec, "tega nisi mogel sprejeti. Bil si obseden s Holly," je rekel obtožencu.

MacPhail je Holly v ulico zvabil prav s ciljem, da jo bo napadel, saj ji tam drugi ne bi mogli pomagati, je povedal sodnik. "Bili ste polni zamere in ljubosumja, vendar ste še vseeno dobro premislili, kje bi jo bilo najbolje napasti in kje jo lahko počakate, da dobite to priložnost," mu je dejal.

Hilliard je dejal, da je napad trajal kakšno minuto in da je storilec žrtev poškodoval tudi po obrazu. Hollyjina mama tako svoje hčere zaradi "grozljivega stanja trupla" ni mogla videti. Trusslerjeva je na obravnavi med drugim povedala, da svoje hčerke ni mogla objeti, poljubiti, niti se je dotakniti, ker je bila "prizorišče zločina, bila je dokaz".