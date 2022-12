Ko na virtualni žur EU za skoraj 400 tisoč evrov pride le šest oseb

Evropska komisija oz. njen oddelek za pomoč tujini je za promocijo Evropske unije organiziral zabavo za mlade, da bi na njej vendarle še bolje spoznali široko evropsko družino. Ta pa se ni odvila v Bruslju, Strasbourgu, niti v kateri koli od evropskih držav. Priredili so jo v metaverzumu, torej v navideznem svetu na spletu, a je na zabavo prišlo le šest ljudi, pa še tem se je zdelo, da je nekaj narobe, da so morda zgrešili datum in da programerji tega navideznega sveta sploh še niso dokončali.