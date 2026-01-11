'Iranska vlada je danes kot mrtvo telo - še toplo, a brez prihodnosti'

Ali Ziaei je danes star 23 let in živi v Ljubljani. Leta 2013 sta se z očetom preselila v Slovenijo, kjer sta zaprosila za azil. V Sloveniji je končal osnovno šolo in opravil maturo kot ekonomski tehnik. Trenutno je študent pilotiranja in opravlja izpite za ATPL (Airline Transport Pilot License). Ob prihodu v Slovenijo je bil star komaj 12 let in priznava, da sprva ni niti vedel, kje je njegova nova domovina. Danes, več kot desetletje pozneje, iz Slovenije spremlja dogajanje v Iranu, ki ga opisuje kot pravo revolucijo "kot vojno med vlado in ljudstvom". Po njegovih besedah so se oblasti na množične proteste odzvale z izklopom interneta in telefonskih povezav po vsej državi."Nimam nobenih novic o družini in prijateljih, ki so šli protestirati," pravi. Kljub temu prek satelitskih povezav in v Iranu prepovedanih sistemov, kot je Starlink, ter prek iranskih medijev v tujini (Manoto, Iran International) v svet prihajajo poročila o izjemno nasilnem zatiranju. Po njegovih podatkih naj bi zdravniki poročali o več kot 200 ubitih. Kljub temu naj bi bilo ljudi na ulicah še več kot prej.

Protesti v Iranu FOTO: Profimedia

Najbolj so ga pretresli posnetki mrtvih in ranjenih: prizori trupel v telovadnicah, krvavih protestnikov na parkiriščih ter posnetki iz bolnišnic, kjer so starši med trupli iskali svoje otroke. "Odkar internet ne deluje, večina posnetkov, ki pridejo do nas, prikazuje mrtve," dodaja. Ziaei meni, da so tokratni protesti drugačni od vseh prejšnjih. Po njegovem mnenju je na ulice odšlo največ ljudi doslej, predvsem pa se je med protestniki oblikovalo jasno vodstvo. Ljudje danes poslušajo princa Pahlavija. Prepričan je, da islamska oblast ni več tako močna kot nekoč: izgubila naj bi vpliv v regiji, nadzor nad zavezniškimi skupinami ter politično in propagandno premoč. Po njegovih besedah ima princ Reza Pahlavi danes osrednjo vlogo v gibanju."V Iranu ljudje vzklikajo njegovo ime in slogane, kot so 'Javid Shah' (Naj živi kralj) in 'To je zadnji boj, Pahlavi bo nazaj'. Ljudje ga imajo zelo radi, ne samo njega, ampak tudi njegovo družino, od dedka Reze Šaha do njegove mame Farah Pahlavi oz. cesarice Farah, ki jo mnogi imenujejo 'mati Irana'," pravi Ziaei. Dodaja, da je Pahlavi kljub osebnim izgubam v izgnanstvu ostal zvest Irancem in da je prav njegov poziv ljudem na ulice pomenil prelomnico, po kateri je oblast začela izgubljati nadzor nad cestami.

Reza Pahlavi FOTO: AP