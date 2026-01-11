Naslovnica
Tujina

'Iranska vlada je danes kot mrtvo telo - še toplo, a brez prihodnosti'

Ljubljana, 11. 01. 2026 13.38

Avtor:
Lara Mavrič
Protesti v Iranu

Po pozivu princa Reze Pahlavija so v Iranu izbruhnili eni največjih protestov v zadnjih letih. Milijoni ljudi so odšli na ulice, številna mesta pa naj bi po neuradnih informacijah ušla nadzoru oblasti. O dogajanju pripoveduje tudi Ali Ziaei, Iranec, ki danes živi v Sloveniji in pravi, da želi biti glas tistih, s katerimi zaradi popolne komunikacijske blokade ne more več vzpostaviti stika.

Ali Ziaei je danes star 23 let in živi v Ljubljani. Leta 2013 sta se z očetom preselila v Slovenijo, kjer sta zaprosila za azil. V Sloveniji je končal osnovno šolo in opravil maturo kot ekonomski tehnik. Trenutno je študent pilotiranja in opravlja izpite za ATPL (Airline Transport Pilot License). Ob prihodu v Slovenijo je bil star komaj 12 let in priznava, da sprva ni niti vedel, kje je njegova nova domovina. Danes, več kot desetletje pozneje, iz Slovenije spremlja dogajanje v Iranu, ki ga opisuje kot pravo revolucijo "kot vojno med vlado in ljudstvom".

Po njegovih besedah so se oblasti na množične proteste odzvale z izklopom interneta in telefonskih povezav po vsej državi."Nimam nobenih novic o družini in prijateljih, ki so šli protestirati," pravi. Kljub temu prek satelitskih povezav in v Iranu prepovedanih sistemov, kot je Starlink, ter prek iranskih medijev v tujini (Manoto, Iran International) v svet prihajajo poročila o izjemno nasilnem zatiranju. Po njegovih podatkih naj bi zdravniki poročali o več kot 200 ubitih. Kljub temu naj bi bilo ljudi na ulicah še več kot prej.

Protesti v Iranu
Protesti v Iranu
FOTO: Profimedia

Najbolj so ga pretresli posnetki mrtvih in ranjenih: prizori trupel v telovadnicah, krvavih protestnikov na parkiriščih ter posnetki iz bolnišnic, kjer so starši med trupli iskali svoje otroke. "Odkar internet ne deluje, večina posnetkov, ki pridejo do nas, prikazuje mrtve," dodaja.

Ziaei meni, da so tokratni protesti drugačni od vseh prejšnjih. Po njegovem mnenju je na ulice odšlo največ ljudi doslej, predvsem pa se je med protestniki oblikovalo jasno vodstvo. Ljudje danes poslušajo princa Pahlavija. Prepričan je, da islamska oblast ni več tako močna kot nekoč: izgubila naj bi vpliv v regiji, nadzor nad zavezniškimi skupinami ter politično in propagandno premoč.

Po njegovih besedah ima princ Reza Pahlavi danes osrednjo vlogo v gibanju."V Iranu ljudje vzklikajo njegovo ime in slogane, kot so 'Javid Shah' (Naj živi kralj) in 'To je zadnji boj, Pahlavi bo nazaj'. Ljudje ga imajo zelo radi, ne samo njega, ampak tudi njegovo družino, od dedka Reze Šaha do njegove mame Farah Pahlavi oz. cesarice Farah, ki jo mnogi imenujejo 'mati Irana'," pravi Ziaei. Dodaja, da je Pahlavi kljub osebnim izgubam v izgnanstvu ostal zvest Irancem in da je prav njegov poziv ljudem na ulice pomenil prelomnico, po kateri je oblast začela izgubljati nadzor nad cestami.

Reza Pahlavi
Reza Pahlavi
FOTO: AP

Princ Reza Pahlavi je zato pozval k nadaljevanju protestov in stavkam v ključnih panogah, predvsem v naftni in plinski industriji ter med vozniki tovornjakov. Po njegovih besedah se po 47 letih prvič odpira možnost vrnitve v Iran in skupnega praznovanja zmage z ljudmi. Ziaei verjame, da bodo po padcu režima sledile volitve, na katerih se bodo Iranci odločali med monarhijo in republiko. "Tudi če bo republika, sem prepričan, da bodo ljudje izbrali njega za predsednika, ker mu edinemu zaupajo."

Med ubitimi je bil tudi znani bodybuilder Mehdi Zatparvar, nekdanji svetovni prvak in domačin iz kraja, od koder prihaja Ziaei. Po njegovih besedah njegova smrt simbolizira razkol med oblastjo in ljudmi ter ceno, ki jo danes v Iranu plačujejo tisti, ki zahtevajo spremembe.

"Ta vlada je danes kot mrtvo telo - še toplo, a brez prihodnosti,"sklene Ziaei.

Iran protesti pričevanje

Najbogatejši Zemljani v 10 dneh že zapravili ogljični proračun

Najstnici padli s sani, ki jih je vleklo vozilo, nato vanju trčilo drugo

bibaleze
