Ko odpadki postanejo 'okusna hrana': spiješ kavo, poješ lonček?

Povsem vajeni smo, da poleti, ko si vzamemo kepico ali dve sladoleda, pojemo še kornet. Čudno bi nam bilo, da ga ne bi. Če pa kepice sladoleda dobimo v lončku, nihče ne pomisli, da bi ga pojedel. Na trgu sicer že zdaj obstajajo različice užitne embalaže: od vrečk za burgerje, lončkov za kavo, celo jedilnega pribora. A malokdo to zares poje, takšna embalaža bolj ali manj pristane v košu za organske odpadke. To si želijo spremeniti študentje Univerze Hohenheim.

Jajčne lupine, ki vsebujejo hranila, koristna za zdravje, zmeljejo v prah in izdelajo vrečke, ki se v vroči vodi povsem raztopijo. V kombinaciji z rastlinskimi beljakovinami, vezivi in vodo je nastal nagrajeni raziskovalni projekt. Poimenovali so ga Eddgy in se počasi, a vztrajno pripravlja na vstop na trg. Študentje so se povezali s strokovnjakom za embalažo Uwejem Melicharjem.

Melichar je specialist tako za pakiranje kot samo oblikovanje embalaže. S študentsko ekipo preučuje tudi druge različice oblikovanja embalaže, ki bi jo lahko v prihodnje jedli. Denimo iz prehranskih otrobov, ki vsebujejo veliko hranljivih snovi in vlaknin. "So že zdaj zelo trajnostno naravnani, saj gre za zelo hitro obnovljiv surov material. Seveda gre za ostanke pri prehranski proizvodnji, ni to hrana, primerna za uživanje. Trajnostni so zato, ker jih lahko vrnemo v krog, sklenemo biološki krog. S kompostiranjem se hranila vrnejo v zemljo."

Moto 'Kompostirati in pojesti' ekipo za zdaj postavlja pred več izzivov. Prvi je zagotovo ta, da se v nobenem primeru ne moremo popolnoma izogniti odpadkom. Vsaj ne še. Drugi, in morda še bolj pomemben, pa je okus – ena prvih asociacij na hrano. Če hrana ni okusna, verjetno po njej ne bi posegli še naslednjič. In če se vsebina navzame okusa embalaže ter ga spreminja, tudi ni prav. Kava mora imeti okus po kavi, burger po burgerju, juha po juhi. Pri juhi se ekipi za zdaj še najbolj zatika. "Ker embalaža ne zdrži dolgo svoje vroče vsebine, se nam njeni koščki, ki jih sicer lahko pojemo, valjajo po ustih. Neužitno, skratka."

Prostora za izboljšave je torej še kar nekaj. Dokler sladoledni kornet ne dobi enako užitnih partnerjev, lončka za kavo zagotovo še kar nekaj časa ne bomo jedli ali si za sladico privoščili embalaže, v kateri smo dobili naročeno hrano.