'Ko pade politik, je to komedija': spodrsljaji Bidna, Putina, Hillary in Trumpa

Med tistimi, ki so zaradi spotika pristali na spletnih straneh medijev in časopisnih listih, so bili tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ameriška kandidatka za predsednico države Hillary Clinton, pa nekdanji britanski premier Boris Johnson.

Zakaj pa padci 'velikih' pritegnejo tako veliko pozornost javnosti? Kot razlaga profesor politologije in komunikologije na londonski ekonomski fakulteti Bart Cammaerts, padec pomembne osebe nekoliko skruni našo percepcijo njene moči. Ob tem je seveda padec za politika izredno neprijeten, saj ga lahko nasprotniki uporabijo sebi v prid.

To se je večkrat zgodilo tudi najstarejšemu ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu. Ob vsakem padcu ali spotiku se namreč republikanci začno spraševati, ali to pomeni, da ni več zmožen opravljati svojega dela.

"Gre pa tudi za poseben dogodek, komedijo, na nek način, saj politik prekine resnobnost," še izpostavlja Cammaerts. Politiki so namreč tako močno naučeni vsake geste, pogleda in reakcije v javnosti, da se nam uvid za narisano podobo zdi izredno nenavaden, in zato seveda zanimiv, se je njegovemu mnenju pridružil profesor političnega vedenja na univerzi Exeter Dan Stevens.

Opotekajoča se Hillary

Veliko pozornosti je s svojim spotikom leta 2016 vzbudila Hillary Clinton, takratna demokratska kandidatka za predsednico države. Kamere so jo ujele po koncu spominske slovesnosti ob obletnici napada na dvojčka, ko se je opotekla pred svojim avtomobilom.