Ko se božično obdarovanje izjalovi: v prerivanju za darila več poškodovanih

V enem od nakupovalnih središč na obrobju avstralskega Sydneyja so danes obiskovalce presenetili z baloni z darili, ki so jih z višine spustili med ljudi. Obiskovalci so se za darila prerivali, zaradi česar je bilo poškodovanih več kot deset ljudi.

Za najboljša mesta, s katerih bi najlažje prišli do daril, se je potegovalo okoli 150 ljudi. Ko so opolnoči (po krajevnem času) odprli balone z darili, so se začeli prerivati, kričati, prevrnili so božične pripomočke za fotografiranje, nekaj ljudi je padlo po tleh.