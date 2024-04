Ko se je dan spremenil v noč: množične poroke, rekordi in zaroka med oblaki

Na območja, kjer je bilo mogoče videti popolni sončni mrk, je potovalo približno pet milijonov ljudi, poroča Sky News. Njihov ameriški dopisnik Mark Stone je napovedal, da bo to "največja predstava na svetu". "Nebo se bo stemnilo, mi bomo jokali in kričali, pa tudi opazovali, kaj počnejo živali, " je dejal in dodal, da bodo ptice spet začele peti, ko se bo znova zdanilo.

Spomnimo se, kako je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump leta 2017 na balkonu Bele hiše opazoval mrk brez zaščite za oči in mežikal v nebo, dokler mu niso izročili očal. "Ne bodite kot Trump! " so številni pozivali v šali.

Najpomembnejša stvar pri opazovanju Sončnega mrka so zaščitna očala. NASA je pozivala ljudi, naj med mrkom nosijo posebno zaščito za oči, saj ni varno gledati v Sonce, razen v zelo kratkem trenutku, ko ga popolnoma zakrije Luna. "Opazovanje katerega koli dela Sonca skozi objektiv fotoaparata, daljnogleda ali teleskopa brez posebnega sončnega filtra v trenutku povzroči resno poškodbo oči, " so opozarjali. Očala za spremljanje mrka namreč niso običajna sončna očala – so več tisočkrat temnejša od njih.

Nastanitve na lokacijah, ki so veljale kot najboljše za ogled mrka, so bile razprodane več mesecev vnaprej, med drugim v Teksasu, Arkansasu, Ohiu in Mainu.

Omračeno nebo so v ponedeljek okrog 11. oziroma 20. ure po srednjeevropskem času najprej zagledali na zahodni obali Mehike. Pot sončnega mrka se je nato kakih šest ur nadaljevala v loku prek osrednjega dela Mehike, čez jug in srednji vzhod ZDA, kjer je med drugim prečkala mesta Dallas, Cleveland in Columbus, končala pa se je na obalah kanadske Nove Fundlandije.

Zlasti na tem območju popolnega mrka so dogajanje spremljali številni dogodki, festivali in posebej organizirani ogledi pojava, nekatere šole so za to priložnost celo zaprle svoja vrata.

V zakon hkrati skočilo 300 parov

Craig Wayne Boyd, pevec in tekstopisec ter zmagovalec sedme sezone oddaje The Voice (Glas), je v kraju Russellville v Arkansasu poročil 250 parov. Ti so pripotovali z vsega sveta, da bi se ob združitvi Lune, Sonca in Zemlje tudi oni združili. Svoje zaobljube so si izmenjali tik pred potemnitvijo neba, ko se je to znova razsvetlilo, pa so udeleženci zaplesali na njegovo pesem, poroča Sky News.

"Bilo je malo nervoze, saj je bila to prva poroka, ki sem jo vodil. Bil sem navdušen, a hkrati živčen, no, potem pa je vse potekalo brez težav. Čas je moral biti popoln, saj sonca ne moreš previti nazaj," je opisal Boyd. "Bilo je veliko solz sreče. Ko sem opazoval to množico, mi je srce močno razbijalo."

Množične poroke se je po poročanju BBC-ja udeležilo še 50 parov, ki so usodni da dahnili tik, preden se je stemnilo, nato pa so se zabavali na festivalu s pomenljivim imenom – Total Eclipse of the Heart.