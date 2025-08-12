Svetli način
Tujina

Alma, psička, ki išče denar

Thirsk, 12. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Tisa Stergel
Komentarji
0

Pasji smrčki so bolj natančni od vsakega detektorja. Psi so zato v veliko pomoč policistom pri opravljanju posebnih nalog. Sprva so iskali le prepovedane droge in eksplozivna sredstva, zdaj pa pse šolajo denimo za iskanje tobaka, orožja in bioloških sledi.

Naj gre za evre, dolarje, franke, najbolje izurjeni psi zavohajo razliko med valutami. In kje pokažejo svoje znanje? Pasje profesionalce za odkrivanje takšnih ali drugačnih bankovcev najemajo denimo ljudje, ki prodajajo hiše svojih sorodnikov in se skušajo prepričati, da v njih ni nikjer več skritega privarčevanega denarja. 

Alma ima več kot dober nos. In je na prav posebni misiji. Ne išče prepovedanih drog ali nevarnih eksplozivov temveč - je specialistka za iskanje denarja.

Če vsi vemo, kje smo bili 11. septembra med koordiniranimi terorističnimi napadi na Ameriko, je bila to tudi svojevrstna prelomnica za inštruktorje psov.

"Potem se je zgodil 11. september in z njim povpraševanje za iskanje eksplozivov v zasebnem sektorju, nato še za droge in druge možnosti," je dejal trener Andre Brendler.

Ena takšnih je dedovanje po smrti. Ko menimo, da je babica dobro skrila prihranke."Pse uporabimo za iskanje bankovcev, kjer žalujoči sumijo, da je nekje še denar. Nekateri ljudje, ki želijo prodati hišo, se hočejo prepričati, da v njej ni ničesar več."

Alma, ki jo odlikuje 93-odstotna uspešnost pri odkrivanju denarja, mora svoj smrček redno uriti: "Skritih je tisoč evrov v navadnih bankovcih in 80 tisoč evrov v strganih bankovcih, ki jih skrijem za trening."

Psi imajo neprimerljivo razvitejši voh od človeškega in neprimerljivo bolje ločujejo med vonji. Zato ni presenetljivo, da kljub dobro skritemu denarju, Alma kmalu opozori na skrivališče.

Alma je pač zvezdnica in je že izvohala ne le evre in dolarje, temveč tudi brazilske reale in švicarske franke. Če kje založite denarnico, Alme verjetno ne boste klicali, saj je za njen specialno izurjen smrček treba plačati med 780 in 900 evri.

"Alma je izkušen pes, za njo so številne misije in več sto tisoč najdenih evrov," je še dejač Brendler. Pa naj še kdo reče, da pes ni človekov najboljši prijatelj.

