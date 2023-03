'Ko se srečava, ti bom pljunil v obraz'

Jalovost argumentov, jalovi argumenti

Pred dnevi smo se z ekipo še drugič vrnili iz Ukrajine, države v vojni. Želeli smo videti, slišati, čutiti in izvohati, kaj se dogaja na terenu. Kam padajo granate, kakšne so posledice okupacije, kako gledajo na vojno prebivalci, ki so živeli pod rusko upravo, in kako gledajo sedaj, v kolikšni meri jih skrbi, da bi jih fronta še tretjič prešla. O vsem smo na široko poročali in bili presenečeni samo, ko smo se vrnili pod Alpe. Najbolj očitno je, da se je ruska informacijska vojna v Sloveniji še okrepila, ne le po številu "nezadovoljnih" z našim poročanjem, predvsem po intenzivnosti groženj, psovk in očitkov. Le najbolj "prijazna" je prišla v naslov tega komentarja. Vajen sem psovk in groženj, že desetletja so spremljevalke večine novinarjev, večine niti ne slišimo več. Ponosen sem, da dobivam uravnoteženo porcijo tako z ekstremne desnice kot levice, jasno je, da sta le ogledalo druga druge. Za ene sem plačanec Nata, za druge kulturni vodja ekstremne levice. Presenečen pa sem nad šibkostjo njihovih tez in gluhosti argumentov. Za oboje je Trumpova administracija izumila ustrezen termin: "alternativa dejstva".

Ker je eden od postulatov novinarstva, da nismo mi zgodba, ni moj namen, da bi osvetljeval agresivne odzive na naše poročanje. Dejstvo je, da je vedno manj tistih, ki so pripravljeni poslušati brez predsodkov in brez ideoloških plašnic. Čeprav je eden od "komentatorjev" napisal, da je naloga poročevalca iz vojne slikati "pejsaže" s čim več barve in jo oddaljiti od monokromatskega pogleda, je naloga poročevalca točno nasprotna. Treba je prepoznati in opisati zlo ter ga poimenovati s pravo besedo. Naloga je prepoznati žrtev in ji priznati, da je žrtev. Žrtev seveda ni ena sama, na obeh straneh so nedolžne žrtve, to je narava vojne. Je pa samo ena vojska na ozemlju druge in to naredi ta konflikt po začetku lanske invazije črno-bel.

V oddaji Preverjeno boste videli zgodbo treh Ukrajincev, ki jih je vojna zaznamovala za vse življenje, zgodbo vojaka, policista in zdravnika. Kaj so dejali o mirovnih pobudah, raje ne zapišem. Prvemu so Rusi ubili dva prijatelja, drugemu mamo, mina mu je odtrgala pol stopala. Tretjega so v ujetništvu tako mučili, da nas prosi, naj ga o tem ne sprašujemo. Poškodbe so ustrezno dokumentirane.