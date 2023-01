Ko se živo srebro spusti pod -50 stopinj Celzija: Obleči se kot 'zelje'

Na vzhodu Rusije leži najbolj hladno mesto na svetu. V dneh, ko se je zima vrnila tudi v Evropo, so se temperature v Jakutsku spustile na minus 50 stopinj Celzija. Prebivalci, ki so na mrzel januar navajeni, so si na že orokavičene roke tako poveznili dodatne rokavice.

V Jakutsku je zmrzovalo tudi leta 2021. FOTO: Profimedia "Ali se prilagodiš ali pa zmrzneš," je povedala prebivalka Anastasia Gruzdeva in dodala, da mraza ne moreš premagati. Na glavo je imela poveznjenih več kap, na rokah vsaj dva para rokavic, okoli vratu pa debel šal. Ker dela na ribji stojnici, je toplo oblačilo res nuja. Ravno oblačenje po plasteh je ključ za preživetje, je pristavila njena kolegica Nurgusun Starostina. "Treba se je obleči po plasteh. Kot zelje," je opisala za Reuters. Čeprav se Evropejcem temperature zdijo bizarne, so Jakutsčani mraza vajeni, sploh v prvem mesecu leta. "Mraza sploh ne čutim več. Ali pa je to le trik možganov, ki ti zapovedujejo, da je to normalno," je še dodala. Temperature v najhladnejšem mestu na svetu se pogosto približajo trenutni. Leta 2014 je bilo na območju tako mrzlo, da so sprehajalcem zmrzovale trepalnice. Kljub temu pa tudi za rusko zimo temperature veljajo za ekstremne.