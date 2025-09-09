Ko so bili vsi mrtvi, je telefon vzela petletna Hind Rajab

Na beneškem filmskem festivalu je nagrado žirije prejel celovečerec Kaouther Ben Hania z naslovom Glas Hind Rajab. Glas komaj petletne deklice, ki je, ujeta v uničenem avtomobilu in med trupli ubitih sorodnikov, klicala na pomoč. "Prosim, pridite po mene." Nikogar ni bilo. Žal je zgodba resnična.

Posnetek klica na pomoč je Palestinski rdeči polmesec objavil 3. februarja 2024. Zgodba petletne Hind je takrat obšla svet, vrstili so se pozivi, naj ji pomagajo. Reševalci so se do avtomobila, v katerem je umrla, lahko varno prebili šele teden dni kasneje.

29. januarja 2024 je petletna Hind Rajab bežala iz mesta Gaza. Izraelske sile so namreč ukazale evakuacijo predela, kjer je njena družina živela. V črni kii, ki jo je vozil njen stric, so bili še njena teta, sestrični in bratranec. Otroci, stari 14, 13 in 11 let. Vsi ubiti sredi ceste, na poti, ki naj bi jih popeljala na varno. Na avto so, čeprav je bilo očitno, da gre za civilno vozilo, streljale izraelske sile. Preživeli sta le Hind in 14-letna Layan, ki je prva poklicala na pomoč.

Avto, v katerem je umrla Hind Rajab

"Streljajo na nas." "Halo?" "Streljajo na nas. Poleg mene je tank." "Se skrivaš?" "Da, v avtomobilu. Zraven tanka smo." "Si v avtu?"

Namesto odgovora se zaslišijo streli iz avtomatskega orožja, sledi jim presunljiv krik. "Po tem salvu krogel je Layan utihnila," je v dvorani Združenih narodov povedal palestinski odposlanec Riyad Mansour, medtem ko je predvajal posnetek klica. Želel je, da ga svet sliši. "Nekaj trenutkov kasneje je njena petletna sestrična Hind Rajab pobrala telefon," je nadaljeval. "Poslušajte glas Hind Rajab in si predstavljajte njeno agonijo, agonijo njene družine in tisočev in tisočev drugih palestinskih družin."

Hind Rajab

"Mrtvi so," so bile prve besede deklice, rojene v istem letu kot otroci, ki so v Sloveniji letos zakorakali v drugi razred.

"So mrtvi?" "Da." "In zdaj so v avtu poleg tebe?"

Tako se je začel pogovor, ki je trajal več kot uro. Na drugi strani je bila Rana Hassan Faqih, izkušena pripadnica Palestinskega rdečega polmeseca. Kljub temu jo klic male Hind Rajab in nemoč, ki jo je ob tem občutila, še vedno spremljata. "Hindinega glasu se spomnim, kot da bi še vedno govorila z mano. Prestrašena je bila, glas se ji je tresel in prosila je: Prosim, pridite po mene," je v začetku tega meseca povedala za The National. "Poskusila sem jo pomiriti, ostati na zvezi z njo, moje srce pa je bilo zlomljeno. Ves čas sem jokala. Minute so se vlekle. Nikoli ne bom pozabila njenega glasu. Še danes ga slišim v glavi."

"Si v avtu?" "Da." "Ostati moraš v avtu, ljubica, jaz pa bom ostala na zvezi s tabo in ne bom odložila telefona. Prav?" "Prav. Tank je zdaj poleg mene." "Kje je tank?" "Poleg mene." "Tank je zraven tebe?" "Da." "Se premika ali se je ustavil? Je kdo izstopil?" "Premika se." "Se premika ob avtu, prihaja od zadaj ali od spredaj?" "Od spredaj." "Tank se ti približuje od spredaj?" "Da." "Je blizu?" "Da, zelo zelo blizu." "In se premika?" "Da." "Prav. Ne boj se." "Ostani z mano." "S tabo sem, ljubica. S tabo bom, dokler te kdo ne pride iskat. Ne bom te pustila same."

Medtem ko se je Rana Hassan Faqih pogovarjala z deklico, je v ozadju tekla reševalna akcija. Žal v Gazi reševalci ne morejo takoj odhiteti na kraj dogodka. Najprej mora namreč palestinsko ministrstvo za zdravje od izraelske vojske dobiti zagotovilo za varen prehod. V nekem trenutku, pripoveduje Faquihova, je Hind začela kričati, slišala sem tanke. Nato se je zveza prekinila. "Zlomila sem se, prepričana sem bila, da so jo povozili s tankom," se spominja. A njeni sodelavci so poklicali nazaj in deklica se je spet oglasila. Govoriti je želela z Rano.

"Ostala bom s tabo, dokler ne bom prepričana, da te je nekdo iz Rdečega polmeseca prišel iskat. Ne bom odložila, tudi če pride vojska. Ne odloži, ne prekini linije, nočeva izgubiti zveze. S tabo sem, ljubica." "Prosim, pridite po mene, prosim." "Kaj je, ljubica?" "Ostani z mano, prosim." "Ne bom te zapustila. Pogovarjam se s tabo, nočem te zapustiti." "Koliko je ura?" "Kaj?" "Koliko je ura? Skoraj je že noč." "Kaj?" "Noč prihaja, strah me je." In nato med jokom: "Prosim, pridite po mene." "Ljubica, če bi le lahko, bi prišla po tebe. Naj moliva?"

Pogovarjali sta se, dokler ni telefon nenadoma utihnil. Zadnje besede petletne Hind Rajab so bile: "Tako zelo sem prestrašena. Prosim, pridite," je poročal BBC. Palestinski rdeči polmesec je, potem ko so jim zagotovili varen prehod, poslal vozilo z dvema reševalcema, ime jima je bilo Yousef Zeino in Ahmed al-Madhoun. Nikoli nista prišla do nje. Napadli so tudi njuno vozilo, umrla sta le petdeset metrov od avtomobila, v katerem je bila ob mrtvih sorodnikih ujeta poškodovana Hind. Dvanajst dni je trajalo, preden so reševalne ekipe lahko prišle do prizorišča nepopisne groze. "Oba reševalca so našli mrtva. Mrtvi so bili tudi Hind, njena teta, njen stric in njeni bratranec in sestrični," je v Združenih narodih povedal Riyad Mansour, potem ko se je iztekel posnetek klica na pomoč. Klica komaj petletne deklice.

Uničeno reševalno vozilo, ki so ga poslali na pomoč mali Hind FOTO: Profimedia

"Otroci v Gazi niso samo številke. Hind je bila resnična deklica, sanjarila je, se česa bala, se smejala, jokala in ljubila življenje," je dejala dispečerka, ki se je zadnja pogovarjala z njo. Njen bratranec pa jo je opisal kot zabavno deklico, ki je sanjarila, da bi postala zdravnica. Notranja preiskava v izraelski vojski krivca za napad na civilno vozilo ni našla, trdili so celo, da njihovih sil takrat ni bilo v okolici. A so jih kmalu postavili na laž. The Washington Post je aprila lani na podlagi satelitskih posnetkov dokazal, da so bila izraelska oklepna vozila v bližini avtomobila, v katerem je bila ubita Hind Rajab, in da je 300-milimetrska luknja v rešilcu Rdečega polmeseca skladna z izraelskim tankovskim izstrelkom. Prav tako so potrdili, da so razbitine rešilca našli na poti, ki je bila določena za varen prehod. Londonska raziskovalna skupina Forensic Architecture je dva meseca pozneje objavila rekonstrukcijo dogajanja, narejeno na podlagi obsežnih dokazov. Ugotovili so, da so v avto s Hind in njenimi sorodniki izstrelili kar 335 krogel in da je oseba, ki je upravljala tank, lahko videla, da so v vozilu otroci.

Analiza dela posnetka, kjer rafal prekine klic na pomoč Hindine sestrične Layan, je pokazala, da so v avto v šestih sekundah izstrelili 64 krogel, prav tako so izračunali, da je bil tank oddaljen le dobrih deset metrov.