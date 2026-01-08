Ko so klub goltali plameni, naj bi lastnica bežala z denarjem

Lastnika kluba Le Constellation Jessica in Jacques Moretti sta v izjavi, objavljeni v torek, dejala, da sta zaradi tragedije, v kateri je umrlo 40 ljudi, večinoma mladih, "pretresena" in z mislimi pri žrtvah. Obljubila sta sodelovanje s preiskovalci in zagotovila, da se nikakor ne bosta poskušala izogniti odgovornosti, poroča The Times. A po poročanju italijanske Repubblice naj bi obstajal posnetek uličnih kamer, kako Morettijeva v trenutku, ko se plameni širijo po klubu, poskuša iz njega pobegniti z denarjem. Da je 40-letnica prostor zapustila takoj, ko so izbruhnili plameni, in da so jo številni videli, kako je nosila blagajno, so povedale tudi nekatere priče.

Sta res uničevala dokaze?

Tudi preiskovalci, ki so pregledovali posnetke z mobilnih telefonov, varnostnih kamer iz notranjosti bara in posnetke kamer, nameščenih na ulični svetilki, da bi rekonstruirali, kaj se je zgodilo, naj bi po poročanju švicarskih medijev prišli do presenetljivih ugotovitev. Romain Jordan, odvetnik, ki zastopa nekatere od 116 poškodovanih – mnogi med njimi so najstniki s hudimi opeklinami – je povedal, da je Le Constellation začasno ukinil svoja Facebook in Instagram računa, ko je reševalna akcija še potekala. Požar je izbruhnil okoli 1.30 zjutraj na novoletni dan, klub pa je po njegovih besedah blokiral profile na družbenih omrežjih med 3. in 6.30 zjutraj. Ko so torej reševalne službe še gasile požar in reševale ljudi, je bila spletna stran že onemogočena. Prav blokirani računi pa so vsebovali videoposnetke praznične zabave in preteklih praznovanj, ki bi lahko pomagali sestaviti celo sliko o dogodku. "Njihova odstranitev kaže, da so varnostni pomisleki takoj prišli na misel vodstvu," je ocenil.

Požar v klubu v Švici

Požar v baru

Požar v Crans Montani

Požar v Crans Montani

Po požaru v Crans Montani









Preiskava poteka, obtožbe so hude

Zakonca Moretti, oba francoska državljana, sta solastnika nočnega kluba v Crans Montani od leta 2015. Poleg obtožb za uboj 40 ljudi iz malomarnosti in povzročitve telesnih poškodb 119 drugim osebam sta zdaj obtožena tudi uničevanja dokazov po požaru. Jessica je med begom pred požarom utrpela lažje opekline na eni roki. Če se potrdi avtentičnost posnetka njenega bega, se bo njen položaj še poslabšal, saj bi jo lahko obtožili tudi opustitve pomoči potrebnim.

Pet let brez varnostnih pregledov

Po tragediji je 49-letni Jacques, ki ga v času požara ni bilo v nočnem klubu, za švicarski časopis La Tribune de Genève povedal, da je bilo vse v skladu s predpisi in trdil, da je bil nočni klub v zadnjih 10 letih trikrat pregledan. A župan Nicolas Feraud je v torek dejal, da v baru v petih letih niso opravili nobenih varnostnih pregledov. "Med letoma 2020 in 2025 niso bili opravljeni redni pregledi. To globoko obžalujemo. Nimam odgovora, zakaj to ni bilo storjeno," je dejal na tiskovni konferenci in dodal, da bo pirotehnika odslej v zaprtih prostorih prepovedana.

Kot je znano, je požar zajel klub, potem ko so strop zajele iskre v steklenicah šampanjca. Da so bili varnostni standardi v klubu katastrofalni, trdijo tudi nekdanji zaposleni. Gasilni aparati so bili zaklenjeni, prav tako občasno tudi zasilni izhod.

Stari znanec policije

Odvetniki, ki zastopajo žrtve, tožilce kritizirajo, ker lastnikov niso obdržali v priporu, in opozarjajo, da bi par lahko pobegnil v Francijo – ki redko izroča svoje državljane – da bi se izognil sojenju v Švici. Francoski časopis Le Parisien pa poroča, da Jacques že ima obsežno kriminalno preteklost in da je francoskemu pravosodnemu sistemu znan po primerih zvodništva, ki segajo približno dvajset let nazaj, pa tudi zaradi ugrabitve in neupravičenega zadrževanja. Zaprt je bil v Savoji.