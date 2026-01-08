Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ko so klub goltali plameni, naj bi lastnica bežala z denarjem

Crans Montana, 08. 01. 2026 14.15 pred 50 minutami 3 min branja 40

Avtor:
U.Z.
Jessica Moretti

Jessico Moretti, lastnico bara v švicarskem smučarskem središču Crans Montana, v katerem je na silvestrovo umrlo 40 ljudi, naj bi posnele kamere, kako v času, ko gostje obupano poskušajo pobegniti pred ognjenimi zublji, zapušča lokal z blagajno pod roko. Skupaj z možem, ki naj bi bil stari znanec policije, naj bi nato še uničila dokaze na družbenih omrežjih.

Lastnika kluba Le Constellation Jessica in Jacques Moretti sta v izjavi, objavljeni v torek, dejala, da sta zaradi tragedije, v kateri je umrlo 40 ljudi, večinoma mladih, "pretresena" in z mislimi pri žrtvah. Obljubila sta sodelovanje s preiskovalci in zagotovila, da se nikakor ne bosta poskušala izogniti odgovornosti, poroča The Times.

A po poročanju italijanske Repubblice naj bi obstajal posnetek uličnih kamer, kako Morettijeva v trenutku, ko se plameni širijo po klubu, poskuša iz njega pobegniti z denarjem. Da je 40-letnica prostor zapustila takoj, ko so izbruhnili plameni, in da so jo številni videli, kako je nosila blagajno, so povedale tudi nekatere priče.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sta res uničevala dokaze?

Tudi preiskovalci, ki so pregledovali posnetke z mobilnih telefonov, varnostnih kamer iz notranjosti bara in posnetke kamer, nameščenih na ulični svetilki, da bi rekonstruirali, kaj se je zgodilo, naj bi po poročanju švicarskih medijev prišli do presenetljivih ugotovitev.

Romain Jordan, odvetnik, ki zastopa nekatere od 116 poškodovanih – mnogi med njimi so najstniki s hudimi opeklinami – je povedal, da je Le Constellation začasno ukinil svoja Facebook in Instagram računa, ko je reševalna akcija še potekala.

Požar je izbruhnil okoli 1.30 zjutraj na novoletni dan, klub pa je po njegovih besedah blokiral profile na družbenih omrežjih med 3. in 6.30 zjutraj. Ko so torej reševalne službe še gasile požar in reševale ljudi, je bila spletna stran že onemogočena.

Prav blokirani računi pa so vsebovali videoposnetke praznične zabave in preteklih praznovanj, ki bi lahko pomagali sestaviti celo sliko o dogodku. "Njihova odstranitev kaže, da so varnostni pomisleki takoj prišli na misel vodstvu," je ocenil.

Preiskava poteka, obtožbe so hude

Zakonca Moretti, oba francoska državljana, sta solastnika nočnega kluba v Crans Montani od leta 2015. Poleg obtožb za uboj 40 ljudi iz malomarnosti in povzročitve telesnih poškodb 119 drugim osebam sta zdaj obtožena tudi uničevanja dokazov po požaru.

Jessica je med begom pred požarom utrpela lažje opekline na eni roki. Če se potrdi avtentičnost posnetka njenega bega, se bo njen položaj še poslabšal, saj bi jo lahko obtožili tudi opustitve pomoči potrebnim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pet let brez varnostnih pregledov

Po tragediji je 49-letni Jacques, ki ga v času požara ni bilo v nočnem klubu, za švicarski časopis La Tribune de Genève povedal, da je bilo vse v skladu s predpisi in trdil, da je bil nočni klub v zadnjih 10 letih trikrat pregledan.

A župan Nicolas Feraud je v torek dejal, da v baru v petih letih niso opravili nobenih varnostnih pregledov. "Med letoma 2020 in 2025 niso bili opravljeni redni pregledi. To globoko obžalujemo. Nimam odgovora, zakaj to ni bilo storjeno," je dejal na tiskovni konferenci in dodal, da bo pirotehnika odslej v zaprtih prostorih prepovedana.

Preberi še Varnosti kluba, v katerem je umrlo 40 ljudi, niso preverili pet let

Kot je znano, je požar zajel klub, potem ko so strop zajele iskre v steklenicah šampanjca. Da so bili varnostni standardi v klubu katastrofalni, trdijo tudi nekdanji zaposleni. Gasilni aparati so bili zaklenjeni, prav tako občasno tudi zasilni izhod.

Stari znanec policije

Odvetniki, ki zastopajo žrtve, tožilce kritizirajo, ker lastnikov niso obdržali v priporu, in opozarjajo, da bi par lahko pobegnil v Francijo – ki redko izroča svoje državljane – da bi se izognil sojenju v Švici.

Francoski časopis Le Parisien pa poroča, da Jacques že ima obsežno kriminalno preteklost in da je francoskemu pravosodnemu sistemu znan po primerih zvodništva, ki segajo približno dvajset let nazaj, pa tudi zaradi ugrabitve in neupravičenega zadrževanja. Zaprt je bil v Savoji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
švica požar klub Crans Montana moretti

Zelenski pričakuje konec vojne v Ukrajini do sredine leta 2026

Španija in BiH pripravljeni poslati vojsko v Palestino

KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PoldeVeliki
08. 01. 2026 15.06
Ta par me spominja na Tino in Robija.
Odgovori
0 0
mikiki
08. 01. 2026 15.06
lastniki ja so krivi,ampak še bolj pa inšpektorji za požarno varnost in kontrolo, žalostno pa takšen nadzor, zapreti če ni po predpisih.....
Odgovori
0 0
Fourty Six
08. 01. 2026 15.05
Kam sta pa zbežala ta dva?
Odgovori
0 0
MojsterSplinter
08. 01. 2026 15.03
Uh, samo, da so rešili denar!
Odgovori
0 0
Pamir
08. 01. 2026 15.03
Srb reševal življenja Švicarka pa denar.
Odgovori
+1
1 0
Buci in Bobo
08. 01. 2026 15.00
Za odškodnino... če si histeričen ne pomagaš...
Odgovori
0 0
AugustLandmesser
08. 01. 2026 14.57
in tisti galen konstanto kruli švica je oh in sploh ...pa niti osnovnega pregleda varnosti lokal ni imel najmanj 5. let....in kvazi nihče ne ve zakaj.... Kar se tiče lastnice je butasto natolcevati kaj je počela...kako pa naj bi pomagala ? da se vrže v ogenj...? da umre kot tisti nesrečni varnostnik po poreklu iz Srbije....ali...???
Odgovori
+4
5 1
Klobasazulu
08. 01. 2026 14.57
v sloveniji jima neb blo O...V svici pa bo njima uh..
Odgovori
+1
1 0
daedryk
08. 01. 2026 14.53
ce lahko l in v izgovarjate kot u in zanemarite polglasnik v pravopisu potem ne rabite znakov za sumnike. in vejic tudi ne.
Odgovori
-1
0 1
St. Gallen
08. 01. 2026 14.53
Ni vsaka akcija performens
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
08. 01. 2026 14.51
Vonj po zažganih človeških nohtih in laseh je pa res odvraten!
Odgovori
+1
1 0
Bad Minton
08. 01. 2026 14.50
Logično da je reševala denar in ne kozarce !
Odgovori
+6
9 3
daedryk
08. 01. 2026 14.56
logicno da bodo resevali tvoj denar tebe pa ne
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
08. 01. 2026 14.58
Točno to D
Odgovori
+0
1 1
Wolfman
08. 01. 2026 14.49
Ne pozabit, da so med drugim žrtve tudi 14 letni otroci bogatejših staršev, kar bo otežilo lastnikoma, da si umijeta kravave roke.
Odgovori
+3
4 1
Slovenska pomlad
08. 01. 2026 14.48
Kapitalizem pač.
Odgovori
+2
5 3
Groucho Marx
08. 01. 2026 14.58
Ja, v socializmih so bogate samo najožje vodstvene elite, vsi ostali pa revni kot miši in ni govora o množičnih obiskih klubov.
Odgovori
-1
1 2
Wolfman
08. 01. 2026 14.45
Res odrasli niso več sposobni pomagati celo 14 letnim ponesrečencem v bitkii za življenje ali smrt, katere so povrh celo gostili v lastnem lokalu? Raje lastniki uničujete dokaze in pobegnete z denarjem?
Odgovori
+4
6 2
hojladri123
08. 01. 2026 14.43
Pa naj še kdo reče da si želi da bi bili druga Švica =O
Odgovori
+8
9 1
Morskadeklica123
08. 01. 2026 14.42
Se ji vidi, da je tudi bila na lepotnih operacijah. Vsaj lifting...
Odgovori
+0
3 3
gmajna
08. 01. 2026 14.41
Dante je napisal Božansko komedijo 4 krog ljudje. Pekel bo sodil. Tam ju bodo počakale uboge duše
Odgovori
+1
4 3
borjac
08. 01. 2026 14.41
Ko so bili mrtvi v Makedoniji so bili komentarji "pač Balkan Makedonija" , kaj pa sedaj ?? Švica država za primer vsem , je imela totalno skorumpirano Občinsko upravo , ki ni naredila inšpekcije v klubu 5 let , brez gasilnih aparatov , z ZAKLENJENIM zasilnim izhodom , z zoženim stopniščem , katerega so zožili lastniki in občina nič , no ne prav nič , Občinarji z Županom na čelu so si napolnili žepe , super država ta Švica ... pa še opomba , lastnikov NISO ARETIRALI ALI PRIDRŽALI temveč so doma , super tožilstvo je v Švici , in to pri 40 mrtvih in čez 100 komplet opečenih , Italijansko sodstvo (država slovi po mafiji) je izjavilo , pri tolikih žrtvah in poškodovanih ,bi morali lastniki BITI V ZAPORU ... zaradi hudih žrtev , demokracija je relativna stvar , možno jo je kupiti ....
Odgovori
+2
6 4
96bimBo
08. 01. 2026 14.51
Denar, sveta vladar.
Odgovori
+4
4 0
Wolfman
08. 01. 2026 14.35
N emorem verjet, da so ji bankovci pomenili več kot karkoli drugega v tej tragediji! Ljudje, a vidite kaj vas čaka v prihodnje.
Odgovori
-2
5 7
bibaleze
Portal
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
zadovoljna
Portal
Sin mami razkril, da ima oče punco
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
9 slavnih oseb, ki živijo z multiplo sklerozo, to so njihove zgodbe
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
cekin
Portal
Z urejanjem nohtov do milijonov
Katere pokojnine bodo višje?
Katere pokojnine bodo višje?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
moskisvet
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
dominvrt
Portal
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
okusno
Portal
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445